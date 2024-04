L’aventure a toutefois commencé plus tôt, en avril 2004, comme le site non-officiel du magazine Consoles +. D’une simple page Free, le site s’est développé progressivement : initialement nommé Game Over, le site a pour ambition initiale de proposer une base de données complète de l’intégralité des tests parus dans le magazine. Quelques mois plus tard, Game Over devient – avec l’accord de la rédaction d’alors – ConsolesPlus.net, et propose des scans des pages des vieux magazines.En août 2004 ouvre la zone testeurs. Cette date en particulier marque le point de départ de ce qui deviendra le concept central de Game Forever quelques années plus tard : la possibilité de rédiger des avis synthétiques, avec 3 critères de notation repris du magazine Consoles + (oui / oui, mais / non).Pour l’anecdote, le tout premier avis est celui de City pour Chrono Cross ! Plus de 9000 avis ont suivi.Le site a ensuite dû se transformer, contraint et forcé, abandonnant ConsolesPlus.net pour redevenir un temps Game Over, puis partir sur une nouvelle base libérée du magazine pour devenir Game Forever !Nous sommes encore quelques-uns à être présents depuis les débuts de l’aventure, mais le site s’est également construit avec tous ceux qui sont venus apporter leurs opinions (parfois tranchées), leurs découvertes, leurs passions, et aussi leurs expertises sur le jeu vidéo.20 ans donc, notre site est toujours présent, avec une activité qui ne se dément pas, et sans doute de nouveaux projets à l’avenir !Merci à City pour avoir créé ce site, qui offre un refuge à des cas psychiatriques sévères… à des passionnés de jeux vidéo ! Et merci à tous les cinglés… à tous les membres de notre communauté pour continuer à faire vivre ce site !