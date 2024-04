Très intéressante vidéo qui montre qu'il serait très difficile de faire des consoles Sony (et Microsoft) en mode portable à cause du poids et le prix de la miniaturisation des composants PS : le gars a réussi à faire une Xbox 360 portable [video]https://www.youtube.com/watch?v=WrYLebhznFc[/video]

posted the 04/01/2024 at 04:35 AM by khazawi