"Dans les années 2000, je dirais 160 millions, c'est le nombre de PS2 que nous avons vendues.

C'est un point culminant."



"The 2000's that would be, I would say 160 million, which is the number of PS2s we sold. A high watermark."

Dans le dernier épisode du(à partir de 14:52),, pour son dernier jour entant que président et directeur général de, a déclaré que las'est vendue à 160 millions d'exemplaires au cours de sa vie.Le dernier chiffre officiel fourni parétait un vague, alors que la production de la console n'a été arrêtée qu'en janvier 2013,cela signifie qu'ils ont expédié environ 5 millions de plus durant sa dernière année.