Bonsoir, J'ai une simple question: si j'achète le jeu Flight Simulator en physique, vais-je vraiment gagner de la place par rapport aux presque 160go via le Game Pass ? Je pose cette question car quand je vois que malgré le jeu en support physique, Hogwarts Legacy me prend quand même 80go de Maj... Je m'interroge... Merci de m'éclairer car je ne suis pas à la page sur cette nouvelle génération.

Like

Who likes this ?

posted the 03/24/2024 at 07:12 PM by brother