Xbox confirme ses difficultés



Aucun jeu n'est dans le top 20 du rapport du SELL 2023 comme les années précedentes mais on peut trouver quelques éléments présents et en faisant quelques caluculs



FC24 : 157 565 dont 55 300 en physique (35%), soit 10% des ventes totales de la licence

Howgarts Legacy a généré 9 551 100 euros, soit approximativement 138 000 ventes (moyenne de 69e le jeu), 82 900 en physique (60%), 12% des ventes toales

Call of Duty Modern Warfare 3, en recoupant les données, se serait vendu à moins de 100 000 exemplaires dont moins de la moitié en physique, 15% des ventes totales



Les plus gros jeux se vendent à moins de 60 000 exemplaires physique en France, Series et One confondus, Hogwarts Legacy est la seule exception. Il est donc logique que les rayons diminuent en taille progressivement. Lorsque l'on recoupe les infos, on arrive au même ratio que la gen précédente, à savoir un jeu acheté sur Xbox fait entre 6 et 7 ventes sur PS en moyenne.

Mais même en prenant le démat en compte, ça reste assez compliqué de vendre des consoles et jeux Xbox. La conséquence est que Xbox est passé 4e plateforme de jeu, dépassée par le PC.



Les abonnements et services ont baissé par rapport à 2022 (CF https://www.gamekyo.com/blog_article474316.html) et il n'y a eu aucun effet Starfield en définitive, le jeu qui devait relancer Xbox après une année 2022 blanche. D'ailleurs, Starfield s'est vendu à 46 500 exemplaires sur PC