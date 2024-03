Bon suite à ma précédente vidéo qui faisait un retour en détail sur le premier opus de cette saga, je vous propose aujourd'hui de découvrir le premier chapitre de cette nouvelle aventure.J'ai commencé l'aventure sans avoir lu aucun test, et j'avoue que j'ai été très surpris de les découvrir par la suite.Je vous propose donc ici mon ressenti du début de cette aventure, et pour se mettre dans l'ambiance, montez le son, mettez un casque et fermez les volets ...Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous repropose la vidéo sur l"histoire détaillée du premier opus, avec de très nombreuses anecdotes de développement ... ça se passe ici