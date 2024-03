Quand on ignore qu'on va bientôt glisser sur un hérisson...

Et en bonus, je propose la pub japonaise avec notre ami à la coupe au bol qui était de partout au lancement de la machine.

Après avoir parcouru le monde des miracles à la recherche de son frère, voyager dans l'étoile perdue avec Stella, fait du bmx comme un kéké, ou encore prendre le rôle d'une princesse japonaise dans un jeu bizaroïde où il doit se rendre dans une salle d'arcade, Alex Kidd débarqua en février 1989 sur une juvénile Megadrive japonaise dans. Le jeu arrive à la sortie de la console chez nous en 1990.Malgré la présence de notre guest simiesque et préstigieux, le titre de Sega s'est pris les pieds dans le tapis, amorçant ainsi le déclin de notre Alex national.Alex Kidd in The Enchanted Castle, qui est d'ailleurs le seul épisode à être sorti sur Megadrive, s'inscrit comme une espèce de suite à Alex Kidd in Miracle World.Alex doit ici aller sauver son père, qui s'appelle ici le roi Thor, des griffes d'un vilain méchant répondant au nom de Ashra. Ce dernier l'a fait prisonier sur sa planète, la planète Paperock (tiens donc...).Comme le dit si bien Carole Quintaine, Alex Kidd "va taper une pointe" pour aller sauver son papa.Autant dans Alex Kidd in Miracle World, il y avait un vrai scénario, des cut-scenes, une trame, un enjeu etc... Autant sa suite est à ce niveau-là bien merdique. Si ce n'était que ça...Il est difficile de ne pas remarquer les lacunes visuelles d'Alex Kidd in the Enchanted Castle, et c'est le moins que l'on puisse dire. Les graphismes sont loin de ce que la Mega Drive est capable de produire, avec des sprites grossiers et des décors vides et peu détaillés. Les couleurs vives apportent un peu de vie au jeu, mais dans l'ensemble, l'esthétique est terne et décevante. Il est important de noter que ces limitations graphiques sont en grande partie imputables au manque de ressources des développeurs, qui n'avaient pas reçu le kit de développement officiel. Apparement ils l'ont donc développer à l'aveugle (et dans un gros stress) et ça se voit...Notre ami évolue à travers un gameplay classique qui vous transportera dans une aventure pleine d'action. Dans ce jeu de plateforme très classique, vous contrôlez Alex affrontant ennemis redoutables et résolvant des petites énigmes à chaque tournant. Ce qui est appréciable c'est que chaque niveau réserve son lot de surprises et de pièges. Avec 11 niveaux variés, allant des forêts luxuriantes aux cavernes souterraines, en passant par les sommets enneigés, l'aventure est bien présente. Le level-design est plutôt bien pensé dans l'ensemble, l'action bien variée.En plus des défis traditionnels de plateforme, Alex Kidd in the Enchanted Castle propose également des duels de "Pierre-Papier-Ciseaux" (PFC) contre des singes rigolos ou des boss. Les combats de singes dans les boutiques permettent de gagner des objets précieux à utiliser. Ces boutiques sont donc disséminées à travers tout le jeu.Cette approche innovante ajoute une dimension stratégique unique à l'expérience de jeu, où la gestion habile des ressources est aussi importante que les compétences de plateforme. A ce sujet, il est très agréable de retrouver des objets d'Alex Kidd in Miracle World (moto, pedicopter, bague, canne etc), et que leur gestion s'avère plus poussé.Dans le principe, ce jeu est paré de bonnes intentions, mais le problème encore une fois c'est l'exécution.Il faut l'avouer, les contrôles d'Alex Kidd in the Enchanted Castle sont un véritable point de friction. L'inertie lourde d'Alex rend les déplacements peu précis et frustrants, tandis que la gestion des hitboxs semble parfois aléatoire, entraînant des collisions injustes avec les ennemis et les obstacles. De plus, la gestion des sauts est particulièrement problématique, avec un timing peu intuitif qui rend les interactions avec les ennemis difficiles à anticiper. Un bouton de saut distinct aurait certainement amélioré l'expérience, permettant aux joueurs de mieux contrôler les mouvements d'Alex. Car là on saute et on tape en même temps. Là encore je pense que les développeurs ignoraient que le Megadrive aura 3 boutons...La bande-son d'Alex Kidd in the Enchanted Castle est un point lumineux dans un océan de médiocrité. Les mélodies entraînantes et les effets sonores rétro ajoutent une ambiance agréable au jeu, contribuant à maintenir l'intérêt du joueur malgré ses défauts. Cependant, même la musique entraînante de Chikako Kamatani (Aztec Adventure, Mystic Defender, OutRun 3-D, etc...) ne peut pas compenser complètement les lacunes du gameplay.Bien que les contrôles imprécis et les défauts graphiques puissent dissuader certains joueurs, Alex Kidd in the Enchanted Castle offre tout de même une certaine rejouabilité. Les niveaux variés et les secrets à découvrir encouragent les joueurs à revenir pour de nouvelles tentatives, tandis que le défi accru peut satisfaire ceux qui recherchent une expérience de jeu exigeante. Cependant, la frustration potentielle causée par les contrôles défaillants peut limiter la volonté des joueurs de revenir pour plus.Aussi le dernier niveau (Sky Castle) est particulièrement réussi, difficile et long. Les châteaux dans Alex Kidd, c'était toujours quelque chose !