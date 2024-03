Le contenu téléchargeable de Final Fantasy XVI « The Rising Tide » sera lancé le 18 avril au prix de 19,99 euros.Il est également disponible via le Final Fantasy XVI Expansion Pass, qui comprend à la fois « The Rising Tide » et « Echoes of the Fallen » précédemment publié pour 24,99 euros.Un allié inestimable dans le voyage de Clive pour sauver l’émissaire de Leviathan.Au plus profond d'une mer de ténèbres, un sanctuaire existe pour ceux qui savent où chercher: une oasis perdue épargnée par le fléau toujours envahissant. C'est sous ses branches d'émeraude que l'homme et la bête ont trouvé leur dernier refuge.Apprivoisez les marées et noyez vos ennemis proches et lointains avec la terrible puissance de l'Eikon de l'Eau.Invoquez sur le bras libre de Clive un serpent capable d'attaquer les ennemis à grande distance.Débloquez ce nouveau mode stimulant après avoir terminé « The Rising Tide » et les scénarios principaux du jeu.Frayez-vous un chemin à travers 20 étapes, chacune devenant de plus en plus difficile.Gagnez des points pendant la bataille et utilisez-les pour améliorer Clive. Maximisez les performances de combat pour gagner plus de points.Trouvez de nouveaux matériaux et armes à la fin de chaque étape.Visez une place dans le classement mondial.Français- quand ça sera reup-AnglaisJaponais