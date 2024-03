Toujours partant pour les projets un peu foufou et qui sortent un peu du lot: j'ai commencé il y a environ 6 mois la Dragon ball mania : Un stand alone complétement indépendant (à l'image de ce que j'ai pu produire auparavant ) regroupant absolument tout sur des DB... Gros fan ! j'en avais ral le cul de passer d'un support à un autre pour profiter de l'univers . L'idée c'est donc tout centraliser manga/ anime/ films mais pas que fiche de personnage ( animé) etc... Bref le genre de choses dont moi j'ai tout rêver d'avoir/ et que je pourrais remplir au fur et à mesure ET A MA GUISE !J'avais mis de côté le projet de côté en attendant d'avoir un peu plus de temps mais avec les récentes triste nouvelle et les 40 ans de Db approchant je me suis donc décidé à reprendre le taffEt j'en suis environ à 40 %... J'en ferais surrement une vidéo dés que ce sera "stable" en attendant quelque démo des backgrounds !