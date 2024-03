Jeux Video

Rapide car même si l’indice est éloquent, ça manque encore de sources pour mériter un article en home surtout que perso, ça paraît assez tôt (mais qui sait…).



Donc en bref :



- Un fouineur a découvert que le 7 février, Capcom a mis à jour les données de la fiche Steam de « Resident Evil 5 » pour supprimer plusieurs points associés à ce nom : la date de sortie, la description et le nom.

- La fiche existe toujours évidemment sur la plate-forme de Valve, mais désormais, Capcom peut associer « Resident Evil 5 » à un autre jeu et modifier le titre du jeu d’origine.



Donc en gros, la même chose qui fut mis en place pour Resident Evil 4 avant l’annonce du remake : le jeu d’origine s’est vu renommé « Resident Evil 4 (2005) » pendant que le nom Resident Evil 4 fut ensuite associé au remake.



Encore une fois, même si Capcom sera présent au Xbox Partner Preview et qu’ils ont un Highlights dans la semaine, j’ai franchement du mal à voir arriver le remake du 5 « avant » Resident Evil 9 en rumeur pour 2025.



Mais bon, si faut des sous...





(et pour ceux qui demandent, j'ai cherché mais je n'ai pas réussi à retrouver combien de temps il a fallu entre la modification Steam pour RE4 et l'annonce du remake)