Selon Tom Henderson :



- De l'avis de tous (les devs forcément, mais aussi les premiers playtesteurs), le jeu était décrit comme "fantastique"



- On incarnait donc un mandalorien dans une expérience semi-linéaire (quelques zones plus grandes)

- QG dit "La Tanière" à chaque départ de mission pour choisir sa prime, son équipement, la possibilité d'améliorer son matos

- Gameplay super rapide et nerveux, avec take down façon Doom 2006 & Eternal (mais en moins sanglant hein)

- Ennemis suffisamment variés avec stormtroopers, hors la loi, chasseurs de prime, ennemis dédiés à chaque planète, semi-boss style AT-ST



(encore loin d'être finalisé mais plusieurs niveaux étaient totalement jouables)



L'annulation est liée au trop gros risque financier.

Merci EA.