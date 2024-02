Jeux Video

Et la source, c'est Pyoro.L'une des sources les plus fiables concernant Nintendo, c'est notamment lui qui a leaké l'année dernière les annonces de Super Mario Wonder, Mario RPG Remake et F-Zero 99.Donc donc :1) Partner Direct la semaine prochaine2) Pas de raisons de s'exciter (super3) Mais probablement du Level-5Bon on imagine vu le contexte que ce sera l'occasion de confirmer un ou plusieurs jeux Xbox...Et de continuer de se la foutre dans le cul pour Dragon Quest III HD...