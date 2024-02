En gros pour John Linneman de Digital Foundry le jeu est magnifique (ça on sera tous d'accord) avec tellement de détails étonnants.Pour lui, parmis les jeux non encore sorties, c'est le plus beau jeu qu'il n'ai jamais vu. Une véritable vitrine de nouvelle génération.C'est selon lui est même plus attrayant et frappant graphiquement que GTAVI.Même si Hellblade 2 sera parmi les jeux plus beaux, pour lui DS2 a l'air bien mieux.