En bref. Donc selon l'insider Kurakasis (petit nouveau actuellement sur le bon chemin) mais aussi Necro aux sources bien sûres, l'annonce de Sonic demain serait bien pour un remaster/remake de Sonic Generations, avec pour titre Sonic x Shadow Generations . Alors vu le peu d'importance de Shadow dans l'original : - Soit on a des niveaux bonus avec lui pour garnir le contenu. - Soit SEGA nous fait une esbroufe marketing en ne changeant rien mais vu qu'il sera mis à l'honneur dans le film Sonic 3... UPDATE : 3 autres jeux Sonic en chantier sur mobile : 1) Un Sonic façon Fall Guys (et ouais) 2) Un jeu Chao Garden par Rovio (exclusif Netflix Games) 3) Un jeu de sport Sonic (exclu Apple Arcade)

posted the 01/30/2024 at 03:24 PM by shanks