Alors oui, je m'excuse, par avance, de casser un peu l'ambiance (puisque j'ai bien compris que sur GK on privilégie les annonces de licenciements plutôt que celle des recrutements)...Bref, trêve de plaisanterie : voici un petit post pour signifier que le Directeur de Arkane Lyon (un studio appartenant à MICROSOFT), ému par les récentes annonces de licenciements chez Embracer, rappelle que son studio recrute à tout va, pour accélérer le développement de Marvel's Blade.Il y a actuellement 78 offres d'emplois officiellement ouvertes chez Zenimax/Bethesda, des centaines chez Playground Games, Rare, The Coalitions, Turn 10 et plus de 3000 ou 4000 sur l'ensemble du groupe Microsoft.Encore, une fois, je suis désolé de casser l'ambiance. J'ai fini, cher lecteur, tu peux retourner à ta sinistrose habituelle.