Dans la vague de licenciement, on apprend aussi que tous les studios principaux de la machine COD sont aussi touchés ( infinity ward, Treyarch...).Tous les postes sont concernés (Designer, artistes, programmers, etc...).Pas de chiffres précis, mais ont sait l'un des plus touchés c'est sledgehammer avec près de 30% de l'effectif total.

posted the 01/26/2024 at 03:24 PM by boojie