Quand on parle d'Aladdin et de jeux vidéo, on pense soit à la très léchée version Megadrive développée par Virgin Games en collaboration avec Disney, ou soit à la version Super NES, très solide ludiquement parlant, oeuvre des japonais de chez Capcom.Aujourd'hui, nous allons aborder une version nettement moins connue, la version Game Gear de. Pour cette version portable couleur, le titre fût développé là-encore par des japonais, mais de chez Sims Co. Ltd., un studio qui connaît bien la Game Gear. Le titre parut en 1994 un peu partout. Plongeons dans les détails de cette adaptation portable d'un des meilleurs dessins animés de Disney.Le jeu suit de près l'intrigue du film, avec Aladdin cherchant à gagner le cœur de la belle princesse Jasmine tout en contrecarrant les plans du méchant Jafar. Les différents niveaux reflètent les moments clés du film, allant des rues animées d'Agrabah au Palais des Mille et Une Nuits. Chaque stage présente ses spécificités propres :- On retrouve des niveaux à scrolling automatiques comme le premier où Aladdin le chapardeur doit fuir les gardes.- Les niveaux plateformes purs, avec de toutes petites phases d'affrontement avec de rares ennemis (Aladdin ne peut jeter que de petits cailloux en nombres hyper limités), mais surtout des pièges à éviter et des labyrinthes à résoudre. Dans le principe, ces niveaux rappellent vaguement le Prince of Persia de Jordan Mechner.- Et enfin les niveaux en tapis volant qui résonnent avec les mêmes niveaux du genre dans les versions 16 bit.Cependant, c'est là que la principale critique émerge : le jeu s'avère vraiment trop court, offrant une expérience de jeu qui se termine prématurément. De plus le titre se destinait à un public logiquement très jeune. Il en résulte une absence de challenge, ce qui n'arrange rien encore une fois à la faible durée de vie du titre de Sims.Le gameplay d'Aladdin sur Game Gear est bien pensé, offrant aux joueurs une variété de mouvements et d'actions. Les sauts acrobatiques et les attaques sur les ennemis sont fluides ce qui en résultent des contrôles réactifs. Les phases de plateforme sont bien équilibrées, offrant un défi agréable sans être trop difficile. Les ennemis bien que peu variés ajoutent tout de même de la diversité à l'expérience de jeu. Les contrôles, bien que parfois sensibles, restent globalement satisfaisants.Dès les premiers instants, Aladdin sur Game Gear impressionne par ses graphismes. Les personnages sont fidèlement représentés, et les décors captivent avec leur style rappelant le film d'animation original. Les couleurs vives et les détails bien rendus contribuent à recréer l'univers envoûtant d'Agrabah. Les transitions entre les différents environnements sont fluides, offrant une expérience visuelle immersive sur l'écran réduit de la Game Gear. C'est simple, on a l'impression de jouer à la version Super NESmais sur un petit écran.L'aspect sonore d'Aladdin sur Game Gear ajoute à l'atmosphère magique. Les thèmes musicaux du film en version chiptune sont reconnaissables et bien adaptés au contexte du jeu. Les effets sonores, que ce soit le bruit des épées s'entrechoquant ou les mélodies entraînantes, renforcent l'immersion dans le monde de Disney.