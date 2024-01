Jeux finis







Cuphead







Premier jeu de l’année et que c'était bon , fais en coop qui rend le jeu plus difficile. Quel kif, quel plaisir quand tu finis un niveau.

Le jeu est excellent, les niveaux sont magnifiques, l'OST jazzy aux petits oignons. Cette DA fait toujours son effet.

Bref un must have simplement.





The Legend of Zelda: The Wind Waker







Un petit évènement que de faire ce jeu, enfin ! Après ma progression sur les Zelda chronologiquement parlant, il ne me restait que les derniers opus 3D sortie à ce jour.

Donc on se mouille avec Wind Waker. Certes, je le fais sûrement 20 ans trop tard voire plus, mais je comprends pourquoi les joueurs l'aiment tant.

Le jeu est rempli de qualité et le côté cell shading fait très bien le taf.

Je reproche au jeu d'allonger artificiellement la durée de vie mais à part ça, c'est nickel.

J'adore le combat final, j'ai bien aimé le flow de Ganon avec les deux épées





Fire Emblem: Conquête







Immensément difficile à s'arracher les cheveux. Le concept de ce FE avec la version noire et blanche est inédit pour la licence. Ok mais cette inégalité de difficulté entre les deux versions...

Alors oui, on peut changer la difficulté mais le fuck. J'adore toujours cette licence mais il y a eu trop de sorties ces dernières années, on n'a à peine le temps de digérer.

Depuis Awakening et excepté Three Houses, je ne suis pas sûr que les FE (Shadow of Valentia, les Fates et Engage) soient bien accueillis par les joueurs... (je parle pas des weebs hein)

Il me reste que la version "Revelation " à faire pour clore l'histoire.





Hi-Fi Rush







La perle, le bijoux, le bol d'air frais de cette année et de plusieurs d'ailleurs. Un excellent jeu ultra original basé sur la musique et le rythme.

Alors ok il peut être répétitif, mais l'humour, l'ambiance musicale omniprésente et des boss aussi fous les uns que les autres... le tout le propulse dans les jeux phares de cette année.

Love it





Season: A Letter to the Future







Un jeu très attendu par @killia entre autres. Jeu indé intéressant dans sa thématique et les différentes discussions qu'on peut avoir avec les PNJs.

Je ne reviendrai pas sur le gameplay qui est cata notamment le vélo mais ce n'est pas un jeu centré sur ce point mais plus ce qu'il a raconté.

Ce n'est clairement pas un jeu pour tout le monde, vous serez prévenus, mais il a quelque chose à lui.

Pour ceux qui aiment les sujets profonds et sans gameplay/intéractif, c'est peut-être pour vous.





Super Metroid







Profitez du NSO+ pour faire ce classique du JV, ce Metroid souvent préféré des fans. J'appréhendais un peu sur les mécaniques et si j'allais pas tomber sur un jeu vieillot... bah non !

Comment des jeux comme Super Metroid et Zelda ALTTP vieillissent hyper bien et arrivent à garder leur charme.

Un jeu excellent, pas long comme tous les jeux de la saga (except les Prime) mais qui suffit à avoir une aventure intense.

Toujours un kif total ce backtracking et d'enfin pouvoir débloquer un passage, se perdre dans ce monde qui parait labyrinthique.

Les combats de boss toujours aussi mythique.

Quel pied ce Super Metroid !





Yakuza: Ishin







ENFIN LA LOCALISATION ! Il en fallu des années et des années pour toucher à ce Yakuza samurai. Chose faite, avec en plus une traduction FR. Que demande le peuple ?

Le jeu n'a pas échappé à sa petite écriture si particulière, des personnages intéressants et... BEAUCOUP de choses à faire dans le jeu. J'ai fait le maximum mais le farming de ce jeu est un gros point noir pour moi.

Le gameplay est différent car on se bat à l'épée ou pistolet ou les deux ! Assez particulier mais on s'y fait.

Beaucoup de ref à d'autres Yakuza y figurent et même si ce n'est pas le meilleur, c'était kiffant de retrouver l'ancètre de Kiryu.





Tchia







Un jeu fort sympathique et très charmant. Un vent de fraicheur dans le JV. On en vient au bout de quelques heures mais l'expérience vaut le coup, ne serait-ce que pour pouvoir controler des animaux/objets et s'amuser avec.

Bravo à l'équipe de Nouvelle Calédonie pour ce jeu fait avec amour.





Yakuza 7







Mon GOTY simplement. Difficile de passer sur une nouvelle formule et en plus se séparer de Kiryu-chan mais RGG a été monstrueux sur le travail effectué sur la nouvelle recette de Like a Dragon.

Incorporer des mécaniques RPG dans le monde actuel (par exemple : dans les JRPG classiques on peut changer de job en passant de mage noir à mage blanc, dans ce jeu il faut carrément aller à Pole Emploi pour faire ce changement de job :lol a été fait avec brio !

Certains lui reprocheront la durée de vie qui est un gouffre tant il y a des choses à faire ce jeu, mais il en vaut la peine puis on n'est pas obligé de tout faire.

L'écriture de RGG est toujours au top, chaque perso a une histoire à raconter, on se prend de l'émotion à des bons moments saupoudré par du fan service pour les fans de Yakuza.

Fin bref, j'attends Infinite Wealth, voir ce qu'Hawaii a à nous proposer et continuer de valoriser le travail de ce merveilleux studio.





Evil West







Comment enchainer GOTY et plus mauvais jeu de l'année ?

Je pensais que c'était un bon BTA avec des guns bien bourrin... bah pas ouf. Déjà le jeu est moche, difficulté mal dosée par moment. Répétitif à souhait.

Ca faisait longtemps que je m'étais pas dit "j'aurais bien voulu garder ces heures pour les passer sur un autre jeu".

Vous pouvez le faire hein mais je vous aurais préviendu





Resident Evil 4 Remake







Un remake. Oui, c'est dur de se dire que Capcom maitrise les remakes mais c'est un fait. Le remake est, selon moi, meilleur que l'original.

Mieux fait, gameplay amélioré. Bon Leon est leeeeent mais c'est justifiable. L'utlisation du couteau est pas spécialement intuitif (contré une tronçonneuse ?! le fuck)

J'ai beaucoup apprécié la possibilité de faire du backtracking, ce qui manquait à l'original et qui, selon moi toujours, n'en faisait pas un bon RE.

Un remake très réussi. J'espère que le prochain sera de qualité et sera surtout Code Veronica

Au risque de me faire taper dessus mais autant je trouve quand même pertinent de faire RE2 et RE3 originaux autant le remake du 4 suffit amplement.





Humanity







Alors là quelle claque. Jamais j'aurais pensé faire un jeu du genre mais je l'ai trouvé tout bonnement EXCELLENT.

On joue un chien qui doit guider les humains vers la lumière. Comme ça parait simple mais c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion.

Des niveaux compliqués par moment mais quel plaisir on a quand on réussit autant qu'un boss de Sekiro limite

Pour les fans de puzzle game, foncez !





Planet of Lana







J'ai bien aimé ce p'tit jeu. J'en attendais plus parce que je l'attendais trop sûrement, mais j'ai passé un bon moment. Les possibilités de gameplay avec le compagnon sont sympatoches.

Il invente peu ou rien et d'anciens du genre font clairement mieux mais il vaut le coup (surtout vu la courte durée de vie), enfin je pense.





Sackboy A Big Adventure







Toujours aussi délire. Je préférais la formule Little Big Planet mais j'ai tapé de bonnes barres avec un ami sur ce jeu.

Il est plus long que le dernier LBP mais quand même moins fun. C'est typiquement le jeu que tu commences avec des potes et lancer une partie quand vous êtes tous connectés peut rendre la soirée assez drôle.

Dommage pour le boss de chaque niveau qui est répétitif mais sinon good.





Final Fantasy XVI







Encore un FF clivant de la part de Square Enix. Que cherche-t-il à la fin ? Je n'ai pas fait le XV mais j'ai quand même remarqué que le XVI ne fait pas l'unanimité auprès des fans...

et de moi compris ! L'OST aux petits oignon, la mise en scène géniale et le fan service ne peuvent corriger intégralement ses défauts.

Les quêtes annexes sont à vomir. J'ai l'impression que FF a pris tout ce qui marchait : Game of Thrones + Asura's Wrath + Attaque des Titans (pour le gigantisme) et ça marche ? Moui on peut dire.

Mais ce qui me pose le plus de souci est le gameplay : un seul putain de combo du début à la fin alors qu'on vantait les mecs de DMC... ajouté à cela une couche RPG quasi inexistante.

Bon. Il reste un bon jeu, je suis ok avec ça mais il aurait pu être meilleur sincèrement.

ps: j'ai l'impression que le DLC est passé aux oubliettes





Marvel's Spider-Man 2







Il fait mieux que le premier sans rien inventer pour autant, mais je pense qu'on est beaucoup à être d'accord sur le fait que de se balader dans la ville dans ce jeu est une meilleure tous OW confondus.

Quel kif et le wingsuit change aussi beaucoup dans le parcours de la ville.

Techniquement RAS. Des boss intéressants, plus que dans le premier (à part Fisk et Mr Negative); j'ai adoré Kraven et IG nous a fait plaisir avec Venom.

Même si sa durée de vie fait jaser, perso je trouve ça bien qu'un jeu nous prenne pas 50h systématiquement . Je vois difficilement ce qu'on pourrait faire de plus dans Spidey 2.





Star Wars Jedi: Survivor







Je ne sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression qu'on encense beaucoup cette IP qu'est Star Wars Jedi. Le premier était pas trop mal mais pas vraiment trouver d'intérêt d'en avoir fait une sorte de souls like... un jeu Star Wars quoi.

Celui-ci se débrouille mieux. Alors techniquement c'est pas fou et aucune optimisation de Respawn (150Go sur PS5 lown , mais j'ai tout de même préféré de jouer la performance que les graphismes et ça m'allait.

La suite a été rendu plus Unchartedesque, why not, c'est même mieux. On sent un peu plus l'aventure que son précédent.

J'ai trouvé l'histoire meilleure également et toutes les améliorations notamment niveau gameplay que je trouvais très simple chez son grand frère.

Un bon jeu pour les fans ou pas, mais il reste cool et le jeu propose plusieurs activités pour prolonger son aventure dans les étoiles.



Jusant







Beaucoup avaient peur d'un jeu avec un "non gameplay" mais il y en a bien un ! Certes, léger mais présent. Le but de ce jeu est simplement d'aller tout en haut de la montagne.

Vous comprendrez l'histoire petit à petit via cette ascension et donc son exploration. Notez qu'il est impossible de mourir (enfin je crois) et plus on grimpe, plus de petites choses s'ajoutent au gameplay.

Le jeu se fait en une poignée d'heures mais c'était un kiff tout le long ! Le jeu nous offre de magnifiques panoramas que je vous laisserai découvrir.

Un des jeux indés de cette année certainement. Merci Don't Nod !





Yakuza: The Man Who Erased His Name







Kiryu vous a manqué ? Prenez-en ! Jeu développé en 6 mois (oui ça fait peur) mais réussi tout de même ! Avec les précédents opus, tout était déjà prêt, restait juste à une écrire une histoire qui tienne.

Le jeu se veut plus court et plus "confiné" (il pique toujours autant ce mot). Plus orienté action avec un gameplay plus proche d'un Judgment que d'un Yakuza 6 en terme de maniabilité.

On a le choix de le finir en 10h en ligne droite et encore ou alors de fair des trucs à côté pour dépasser la vingtaine d'heures.

Ce dernier est censé nous ajouté du détail entre les épisodes 6 et 7 et peut-être quelques "trucs" que les fans de la licence découvriront.

J'ai bien kiffé mais il peut être dispensable pour faire le Infinite Wealth.



A Short Hike







Petit jeu tout mignon où on incarne un oiseau et son but est d'aller tout en haut de la montagne.

Le jeu est simple, marrant, quelques mécaniques sympas et tout le jeu est une sorte de monde ouvert sur une toute petite île.

Se finit en traçant au bout de 2h à peu près, rien de tel après un gros jeu









Hello à tous,

7ème année que je fais cet exercice... déjà !

Pour rappel :
- 2017 : 18 jeux en 2017
- 2018 : 21 jeux en 2018
- 2019 : 23 jeux en 2019
- 2020 : 25 jeux en 2020
- 2021 : 22 jeux en 2021
- 2022 : 18 jeux en 2022

Cette année est l'image ou l'ombre de 2022 : moins de temps pour jouer... Alors c'est ça la vieillesse ?

Ce que représente la couleur des titres des jeux :
Argenté = PS5
Fushia = 3DS
Vert Clair = Wii U
Bleu Foncé = SWITCH
Marron = PC

L'année fut moyenne. Ce que je veux dire c'est que j'ai connu de meilleures années et celle-ci a été pas trop mal mais elle aurait pu être meilleur sur le plan vidéoludique.

Quand je dois répondre à des sondages Gamekyo pour faire mon top 10 de cette année... je suis pas hyper emballé par ces 10 jeux dans l'ensemble.

Voir si 2024 sera meilleure.

Je ne pense pas faire beaucoup de jeux qui sortiront en 2024, ça tombe bien je vais pouvoir me focus sur ce que j'ai à faire.

Un peu de Zelda ? On verra, en tout cas beaucoup de jeux m'attendent du backlog.

À l'année prochaine, peut-être...