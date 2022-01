Jeux finis







Crash Bandicoot + Crash Bandicoot 2







C'était comme une opportunité de faire les premiers Crash (n'ayant fait que le 3ème à l'époque), et d'autant plus avec... Madame ^^. C'était laborieux par moment car on doit faire du stock de vies parce que ça part très très vite (suivez mon regard :lol mais on a passé de bons moments dessus. Malgré un combat de boss du 2 ridicule... les niveaux étaient fous, une difficulté bien dosée (bordel ce niveau du pont)... BREF un gros travail effectué sur ces remakes !



Yakuza Kiwami







Après l'excellent 0, Yakuza Kiwami a une nouvelle fois frappé fort dans mon cœur et quel jeu !!! C'était un incroyable génocide aussi vu le nombre de personnages qui meurt . L'écriture est toujours au top et on a qu'une hâte, c'est d'enchainer avec le Kiwami 2. A ce moment-là, je me suis dit "Ok Yakuza va vraiment rentrer dans mes top licences JV", la suite nous le dira. Pour les septiques, il faut vraiment foncer sur cette licence (il me semble que le 0 et Kiwami ont une fantrad FR sur PC, à vérifier...)



Super Mario 3D World







Sa sortie sur Switch m'a donné envie de le faire sur ma Wii U en réalité (tant pis pour Mario SSJ de Bowser's Fury), aussitôt pensé aussitôt fait ̶e̶t̶ ̶g̶r̶a̶t̶u̶i̶t̶e̶m̶e̶n̶t̶.Un excellent Mario que j'ai préféré honnêtement à beaucoup d'autres. Les niveaux sont du régale et par moment même un peu chaud ^^.J'espère que vous avez pu profiter de la version Switch pour ceux qui l'ont raté.



Papers Please







Un excellent jeu indé qui est même référencé dans la série "Le Bureau des Légendes" ^^. Le jeu nous offre tellement d'opportunités et de fins différentes. J'en ai eu une pas très bonne ahah mais c'est un jeu qu'on peut lancer assez facilement pour découvrir de nouvelles opportunités. Cette fameuse musique me fout les frissons ^^.





Luigi's Mansion 3







Quel jeu ! Un des meilleurs jeux de la Switch franchement ! J'ai pris du plaisir à le faire, très fun, très drôle. Faut y aller les yeux fermés.





Maximo: Ghosts to Glory







C'était presque un rêve d'enfance de le faire, voir les images sur GameOne m'en donnaient trop envie. J'ai accompli ce "rêve" et... bah c'est dur comme jeu ! Je savais qu'on était dans une sorte de suite spirituelle de Ghost n' Goblins mais wow. Faut avoir de la patience et bien joué avec cette putain de caméra lol. Bizarrement je ne suis pas trop attiré par la suite, sûrement parce que c'était celui-ci que je voulais faire en particulier.





GTA IV







Je ne vais pas dire que @ravyxxs m'a mis la pression mais c'est bien à cause de lui que je l'ai fait . Très bon ce GTA comme toujours. Le choix final me marquera à vie, je ne pensais pas que dans ce jeu, il fallait faire un choix aussi crucial. Très content d'avoir ajouté un GTA à ma liste.





Metroid: Samus Returns







Mon premier Metroid 2D et quel pied, mais comment on peut kiffer faire des A/R incessants entre les zones y a un côté sadique lol. Plus sérieusement, level design au top, quel kiff d'avoir un nouveau pouvoir comme dans Hollow Knight. Cela m'a bien chauffé à faire d'autres Metroid 2D dont notamment les deux monstres sur GBA... To be continued



The Legend of Zelda: Spirit Tracks







Sûrement le Zelda le moins bon que j'ai fait ? Ouais, il passe ça va mais bon il invente pas l'eau chaude. Boss final un peu chiant. C'est peut-être le seul Zelda que je ne recommande pas. Priorisez Phantom Hourglass que je trouve au-dessus.





Yakuza Kiwami 2







Une suite parfaite après l'excellent Kiwami. On reste dans la lignée avec un antagoniste assez charismatique. Une pointe d'amour pour Kiryu, secouez et on a ce cocktail explosif. Très bon comme à son habitude mais... le 3 me fait un peu peur malheureusement.





Resident Evil 0







Le mal aimé ? Le moins aimé ? Hormis Rebecca, le jeu est plutôt cool. Malgré que dans cet opus, le système de coffre n'existe pas et provoque des A/R incessants, le switch de personnage était bien pensé et gros + pour Billy qu'on ne retrouve plus malheureusement ensuite. Honnêtement, je pense le recommander, pas de le prioriser vis à vis d'autres RE mais je trouverai ça dommage de passer à côté.





Super Mario Odyssey







Comment va notre plombier préféré ? Bah écoutez bien, il a l'air de s'éclater avec ses 1000 lunes . Un bon Mario 3D, pas le meilleur pour ma part mais qui propose toujours des choses aussi cool.La durée de vie peut être colossale si on le veut, personnellement je vois ça comme du collectible masqué donc j'ai fait ce que j'ai pu et je n'ai pas cherché à avoir tout. Un must have de cette Switch ? Certainement ̶s̶u̶r̶t̶o̶u̶t̶ ̶v̶u̶ ̶l̶e̶ ̶c̶a̶t̶a̶l̶o̶g̶u̶e̶.



The Legend of Zelda: Ocarina of Time







Enfin... ENFIIIIIIIIIIIIIIN l'opportunité de faire ce chef d'oeuvre tant apprécié, tant les joueurs sont élogieux avec cet opus mais oui quel jeu extraordinaire, on peut le dire. Une aventure très stylée avec un boss final qui marque les esprits. Même 20 ans après sa sortie, on peut apprécier le jeu comme il se doit.





Little Nightmares + Little Nightmares 2







J'avais longuement hésité à le faire car l'horrifique ne m'attire pas de base, mais là avec la sortie du 2 et toutes les personnes de mon entourage + Gamekyo qui parlent de ça ? J'étais obligé de m'y mettre.J'ai envie de dire que le premier tu l'apprécies encore plus quand tu fais le second et tu comprends pourquoi. Ce twist à la fin du 2 est vraiment réussi. Cette expérience de 10h (les deux réunis)nous permet de se mettre dans l'ambiance et d'essayer par tous les moyens d'échapper à nos détracteurs. Est-ce qu'on aura un troisième ? Oui car on en a envie n'est-ce pas ? Un jeu que j'ai recommandé plusieurs fois et très apprécié de mon entourage. On fait tourner le business.





Resident Evil 2 (1998 )







Pendant un moment, j'hésitais à faire les originaux surtout avec la venue des remakes qui sont très beaux. Puis pour ma culture personnelle, je voulais vraiment avoir fait les originaux et les remakes pour pouvoir les comparer dignement. Chose faite. Excellent jeu à n'en pas douter. J'ai profité d'un mod qui embellit les textures du 2 et du 3 afin de permettre une toute petite meilleure XP. On aime, on adore et cette licence devient de plus en plus mythique à mes yeux.





Resident Evil 3 (1999)







Alors j'ai aimé mais moins que le 2. Pourquoi ? J'ai trouvé la map de la ville trop étirée et pas assez de verticalité, du coup des fois tu passes mille ans à traverser toute la carte aaaaaaaaaaaaa. Par contre, j'ai trouvé plutôt bien pensé ce système de choix rapide à faire lorsque Nemesis arrive et c'était plutôt inédit jusque là. Je tenais aussi à dire que c'est le boss de RE qui m'a fait le plus suer surtout le combat final. Très content d'avoir fait les deux originaux, il me reste plus que Code Veronica et les deux remakes puis CIAO RE (non le VII et le VIII ne m'intéressent absolument pas).





Mario & Luigi Superstar Saga







On m'a recommandé de faire la version GBA avant que je me rende compte que la version 3DS remake existait ? Bah parfait. On s'y met dans ce JRPG rythmique dans l'univers de Mario où Bowser n'a pas capturé la princesse et n'est pas le méchant . Je me souviens du boss final vraiment pas facile aussi mais de très bons moments ont été passés sur cette petite perle. Il FAUT le faire.





Brothers: A Tale of Two Sons







J'en avais rarement entendu parler et pourtant ce jeu dégage quelque chose. Très touchant, surtout vers la fin du jeu. Même si le gameplay est très spécial (devoir contrôler deux personnages en même temps avec le joystick), le jeu fait passer des messages. Très court mais ce qu'il faut pour ce type de jeu. A faire en toute détente (la version Switch est faisable en coop).





Narita Boy







Plus attiré par l'ambiance rétro synthwave qu'autre chose je me suis lancé sur ce jeu indé qui ne payait pas de mine jusque là. Je suis honnête, l'histoire est très fouillie et je n'ai pas tout saisi mais le jeu vaut le coup par sa difficulté, pour son visuel et son humour geek particulier.





Yakuza 3







Voilà pourquoi j'étais inquiet à l'idée de le faire... c'est un jeu de gestion de gosse ce Yakuza 3 . Même s' il y a des phases intéressantes, on passe beaucoup de temps à s'occuper de l'orphelinat et c'est long puis ça casse le rythme. Je le fais pour Kiryu mais en vrai bon. Dieu merci il ne fait que 20h si on trace. Allez next !





Hitman 3







Le dernier de cette trilogie Hitmanienne. Même si j'ai préféré le premier et celui-ci n'a pas vraiment d'ajout côté gameplay, il reste dans la même veine que ces deux prédécesseurs donc : top. On peut faire ce qu'on veut et rien que ça... c'est le kiff. Ceux qui n'ont jamais fait les Hitman, optez pour la version de 2016 et faites les suites. Pour les septiques du troisième, faites le aussi





Hades







Le jeu indé de 2020 tant acclamé. Je comprends. Oui parce que les rogue like/lite ne sont pas du tout ma came et pourtant j'ai adoré. On m'a un peu forcé à le faire mais je l'ai fait et fini 10 fois comme il le faut. Le doublage est excellent, la DA sublime, la difficulté bien dosée, tout est fou. Je n'ai rien à redire sur l'un des meilleurs jeux indés que j'ai fait dans ma vie !





Pumpkin Jack







J'applaudis le travail de cette seule personne qui a développé le jeu, ça force le respect. Sinon en terme de gameplay, c'était un peu rigide et approximatif. Durée de vie très correcte et graphiquement pas mauvais du tout. Pour les fans d'Halloween, vous pouvez vous éclater sachant que le jeu est très drôle aussi, à souligner.





FAR: Lone Sails







Conseillé par le seul et unique @ravyxxs qui est devenu rapidement un coup de coeur. On est lancé dans cette aventure sans savoir quoi faire et puis on devient un gestionnaire de véhicule hors pair qui va où le vent mène . Le jeu fait le pari de vous donner des émotions alors que tout se passe entre vous et un moyen de locomotion, c'est fort. J'ai tellement kiffé que j'attends sa suite avec impatience.





Resident Evil: Code Veronica X







Le 2 original avait mis la barre haute, sachant que Rebirth reste pour moi indétrônable. Pas de débat. Mais Code Veronica est pour beaucoup le meilleur RE et je le comprends. Un antagoniste cinglé, des tyrants dopés, la zone Antarctique assez originale et SURTOUT la meilleure OST qui m'a été permis d'entendre sur tous les RE. Un bijou, comme on en fait plus.





Resident Evil 4







J'attaque le monstre. Merci à la team RE HD Project qui propose un meilleur travail que la version Ultimate de Capcom en terme de lifting... Un travail de qualité pour un jeu de qualité. Excellent jeu d'action même s'il faut le dire qu'on perd en backtracking et en horreur. Un véritable défouloir qui permet de nous éclater comme il se doit. A faire avec ce patch HD vraiment.





Metroid: Zero Mission







On se lance sur ce Metroid très très cool. Encore un jeu qui devrait être porté sur Switch ou au moins sur le NSO, fin bref. Un jeu qui me conforte à continuer dans les Metroid 2D car jeu très rapide et on est très vite en manque de Samus... enfin vous avez compris.





Metroid: Fusion







Et là... Fusion le chef d'œuvre, mon Metroid préféré. Tout est fou dans ce jeu et ce SA-X qui vous poursuit, quelle idée de folie. Je vais m'arrêter là, les éloges vont pleuvoir.





Zomby Army 4: Dead War







Jeu fait en coop juste pour le délire. Il se défend pas si mal mais voilà, un jeu zombie nazi quoi. Bon.





The Legend of Zelda: Majora's Mask







Je sais que chez les fans de Zelda, il y a la team Ocarina et la Team Majora's Mask. Je ne vais pas trancher car les deux jeux proposent des choses différentes. J'ai moins aimé la construction dans ce jeu qu'avec OoT mais le côté sombre avec Skull Kid et tout ajoute vraiment quelque chose. Le côté rogue like ne m'attirait pas et j'appréhendais beaucoup mais en réalité, c'était pas si dur de gérer son temps . Le jeu propose aussi de récupérer tous les masques et donc aboutit sur une multitude de quêtes annexes. Un excellent jeu aussi.





Axiom Verge







Ma déception de l'année OUI. Sûrement parce que j'ai fait beaucoup mieux en terme de Metroidvania mais j'ai trouvé le jeu trop rigide, pas assez fun. J'ai pris beaucoup plus de plaisir sur les Metroid et autres jeux indés de cette liste. Le 2 sera SANS MOI.





Super Mario Galaxy 2







Sur un coup de tête, j'ai sorti ma Wii U et hop un Mario Galaxy 2 apparaît ! Je l'ai MANGÉ, en deux jours j'avais déjà fini le jeu j'étais en manque de Mario Galaxy je crois et ça s'est vu. J'espère qu'il sera porté pour ceux qui n'ont pas eu l'occaz de le faire. Encore un Mario que j'ai préféré à Odyssey, oups.





Twelve Minutes







Jeu indé le plus attendu de cette année sans conteste. Pas mal, de très bonnes idées d'une part, le scénario assez spécial. Un des jeux les plus abandonnés cette année aussi, il faut le préciser . Je suis allé au bout et grâce aux membres de Gamekyo, j'ai pu comprendre d'autres choses du scénario et c'était très intéressant. A faire pour son originalité, oui.





Blasphemous







Un Metroidvania + souls like. Recette qui peut aussi bien fonctionner que se foirer; pour le coup c'est réussi. L'univers religieux/gore est très osé et tient son pari. J'ai aimé et c'est un très bon rapport qualité prix. Foncez si vous êtes friands du genre.





No More Heroes III







Fan de Suda51 ? Fan de la licence ? Tout sauf objectif ? Telles sont les questions mais il faut le dire... J'ai KIFFÉ ce jeu. Alors oui techniquement, c'est faible mais alors le jeu fait du fan service comme on aime, complètement timbré et à prendre au 32942ème degré. J'étais triste d'apprendre que la licence ne sera plus dans les mains de Grasshopper Manufacture.





Resident Evil 2 Remake







QUEL JEU PWAAAAAA. Quel kiff et ce connard de MR X m'a bien soulé putain . Si je dois ajouter un petit bémol, c'est la musique exceptée celle de la fin qui est exceptionnelle. Sinon sur les graphismes, l'ambiance sonore et visuelle, tout y est ! Autant j'aurais jamais nommé un remake en tant que GOTY mais autant je comprends qu'il soit l'un des meilleurs jeux de l'année.





Resident Evil 3 Remake







Bah bien sûr que non je n'ai pas eu ma dose sur les RE après l'incroyable remake de 2019 mais j'ai trouvé le 3 un cran en-dessous. Les scènes de course poursuite dans la ville et les combats contre le Nemesis sont de qualité. J'ai trouvé cependant certaines zones inutiles (les égouts ?) et certaines apparences de Nemesis bof bof (on dirait un putain de chien :lol . J'ai préféré le côté horreur du 2 que le côté très action du 3. Mais... JILL quel bout de femme.





Guacamelee! + Guacamelee 2!







Metroidvania sauce mexicaine ! Quelle idée géniale n'empêche. Ce jeu est est rempli de refs à droite à gauche, des mécaniques de jeu très bien pensées, une très bonne surprise et une très bonne recommandation. Une première aventure un peu courte contre une deuxième plus longue mais qui ne se fait pas sentir pour autant. Très accessible niveau prix quand il y a une promo sur l' eShop de Nintendo.





Psychonauts







Je n'avais jamais entendu parler du jeu avant le 2 (pauvre de moi) et j'ai sauté sur l'occasion en le prenant via le GamePass. Plutôt amusant et drôle. Par moment, je ne savais pas quoi faire, j'étais quelque peu agacé mais on a fini par en voir le bout. Je me tâte à faire le 2 mais mon PC n'est pas une bécane de compèt' mais il reste la XBOX ONE... à voir.





Carrion







Petit jeu indé pas trop long, juste ce qu'il faut. Original le fait d'incarner un "monstre" tuant le maximum d'humains ^^. Le jeu ne m'a pas déplu bien au contraire et je conseille les friands de la scène indé.





Metroid Dread







Après tous les Metroid 2D faits cette année, il était sûr que j'allais me précipiter sur le Dread. Quel kiff encore une fois, graphiquement plaisant même si je sais que cela dérange certains, durée de vie moyenne car comme d'habitude mis à part le 100%, il n'y a rien d'autre à faire. Le jeu n'est pas novateur et niveau musique on a connu bien mieux mais voir ce jeu s'ajouter au catalogue Switch est une très bonne initiative. J'ai adoré et on en veut encore.





Valkyria Chronicles







Je me suis lancé sur ce jeu sur un coup de tête et j'ai bien fait ! Etant fan de Fire Emblem, je retrouve mon petit côté tactique sur ce jeu et Dieu sait qu'il en faut. Difficulté assez accrue par moment à en faire souffrir plus d'un. L'histoire est assez classique mais on en fait abstraction au bout d'un moment. Système de gestion basique mais qui fait le café. Je me lancerai sûrement sur le 4ème qui est sa suite (car le 2 et 3 sont différents (il y a de la magie apparemment)).





Mass Effect







"Enchanté Shepard depuis le temps qu'on me parle de vous", la première phrase que j'ai sortie en lançant le jeu. Cette opportunité de contrôler cette star du JV. Un travail énorme de BioWare qu'on ne présente plus. Un jeu mélangeant géopolitique, conscience, responsabilité, choix... Tout ce qu'on attend d'un RPG occidental. On me dit dans l'oreille que le 2 est encore bien meilleur ? PUTAIN J'AI HATE.





13 Sentinels: Aegis Rim







Très bon ce VN, beaucoup de blabla et du WTF mais que c'est bon ! Même les batailles que les joueurs n'ont pas spécialement appréciées, je les ai toutes réalisées et en rang S. Petite claque japonaise à savourer. Bravo Vanillaware.



Yakuza 4







On est sur un meilleur niveau que le 3 même si je n'ai pas apprécié tous les personnages qu'on incarne. Par contre, tout ce destin croisé est vraiment stylé. Le petit "Kiryu vs les 2 autres perso qu'on contrôle" est jouissif rien que pour montrer qui est le boss de cette licence ahah. Hâte de faire le 5, j'étais chaud à enchaîner mais c'est l'un des Yakuza les plus longs de la saga. On fait une pause.



Star Fox Adventures







Je l'ai fait à cause de qui ce jeu ? POPULUS AMÈNE TA FRAISE . Très content de cette petite surprise car c'était un jeu que je n'avais même pas prévu de faire. Je comprends pourquoi c'est l'un des jeux les plus appréciés de la GameCube et ça m'attriste de me dire que c'est une licence non calculée par Nintendo... une suite aurait été folle ! Malgré un doublage pas foufou sur certains perso, les différents mondes avec les races de dinosaures ajoutés à cela la satisfaction d'avoir un nouveau pouvoir contribuaient beaucoup à mon avancée. A faire pour les uns et à refaire pour les autres



It Takes Two







Jeu créé et fait pour être joué en couple ? Ahah en tout cas, on s'est lancé sur le fameux GOTY 2021 et je me suis mangé une claque de malade. Les niveaux, toutes les ref par ci et là, la VO, la bande son... tout est fou dans ce jeu, l'histoire est touchante et rarement un jeu coop avait fait si bien son travail de coop justement !Le jeu donne même envie de le faire avec l'autre personnage tant les gameplays sont différents. Coup de cœur.



Astro Playroom







Première aventure sur PS5 et rien de tel que de tester le nouveau bébé avec ce jeu qui exploite dignement la nouvelle manette de Sony. Petit jeu tout mignon et très sympa à faire.



Spider-Man Morales







On enchaine sur ce stand alone Spidey avec senior Morales ! Très cool mais assez redondant dans ce qu'il propose via les annexes et autres collectable , de plus le prix est trop élevé pour ce qu'on en fait. En tout cas, j'ai très hâte du 2 !









Rouge

Bleu

Violet

Argenté

Vert

Beige

Fushia

Bleu/vert

Gris

Vert Clair

Mauve

Marron

Résultat : alors… content ?

So ?

Hello à tous,5ème année que je fais cet exercice càd donner mon avis bref sur tous les jeux que j'ai terminés cette année.Pour rappel :jeux enjeux enjeux enjeux enCette année n'est pas très variée et vous allez le remarquer. En effet, j'ai profité de cette année très moyenne en terme de sorties JV pour épurer le backlog et faire du rétros... notamment des sagas où j'ai beaucoup de retard ! J'ai profité en grande partie du télétravail pour compléter cette liste assez conséquente (il faut le dire !).Allez on est partouse !Ce que représente la couleur des titres des jeux := PS2= PS3= PS4= PS5= GameBoy Advance= DS= 3DS= GameCube= Wii= Wii U= SWITCH= PCTrès content d'avoir pu me concentrer sur des rétro maintenant faut faire de la place à la PS5. J'espère aussi d'autres jeux Switch plus intéressants que les portages à foisonObjectif : Je vais finir les Yakuza (5 et 6), faire à minima Wind Waker et idéalement Twilight Princess + Skyward Sword et profitez pour avancer sur Mass Effect ou d'autres jeux bien plus longs.À l’année prochaine pour cet article