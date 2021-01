Metal Gear Solid: Peace Walker







En tant que grand FAN de Metal Gear Solid, il fallait que je complète cette saga avec cet opus initialement sorti sur PSP (voilà pourquoi je ne l’avais jamais fait…) se passant entre le 3 et le V.

Bien que je connaisse déjà l’histoire de celui-ci, il fallait bien que j’y jette un œil, un jour ou l’autre. J’en suis ressorti bien surpris, le jeu est vraiment très bon et même avec des années de retard, il se fait sans trop de problèmes. Tout est à niveau que ce soit la durée de vie, le scénario (même si il n’est pas aussi complexe que MGS 2 par exemple), l’OST surtout .

La boucle est bouclée. Bye Metal Gear Solid. Tu me manqueras à jamais.





Fire Emblem Fates: Héritage







Règle n°1 des Fire Emblem : jouer en « classique » personne ne doit mourir

Règle n°2 : recruter tous les personnages



Pour mon premier run parmi les 3 versions de Fates, j’ai plutôt apprécié mon expérience. Bien que facile grâce notamment à la possibilité de se mettre en « duo » (mécanique de jeu arrivé depuis Awakening), le jeu a son minimum de difficulté faisant de nous un shogun tacticien hors pair.

Les personnages sont très sympas et les relations apportent toujours ce petit quelque chose.

Je n’ai pas trouvé la gestion du château comme un gros + mais elle a le mérite d’exister.



Il semblerait que j’ai fait le camp le « plus simple »… car en finissant Héritage, j’ai voulu me lancer dans Conquête QUI EST JUSTE UNE PURGE SANS NOM. Vous voyez ma « Règle N°1 » ? Bah j’ai envie de la changer pour que mes persos puissent revenir à la fin du chapitre parce que PUTAIN CE CHAPITRE 20 !!!!!!!!!!!!!!





Katana ZERO







Je me lance dans un jeu indé, chose rare mais très appréciable. Que dire de cette petite perle, avec une DA très cool, des boss complètement farfelus, un personnage très intrigant, un challenge par moment soutenu et ce petit twist scénaristique… Je n’ai pas vraiment de défauts à lui faire remarquer excepté la durée de vie ? En tout cas, ceux qui aiment toutes les qualités soulignées, vous pouvez foncez ! Perso, je l’ai fait au clavier-souris , ne faites pas comme moi ^^



Kingdom Hearts 0.2







Court mais sympathique en soi. Cela nous permettait de renouer avec le gameplay de KH ; bien plus fluide et précis qu’avant. Puis contrôler Aqua c’est toujours aussi cool. Rien d’autre à dire de spécial.





Star Wars Jedi: Fallen Order







Enfin un Star Wars qui me faisait de l’œil ! J’en suis ressorti… mitigé :/. Alors déjà j’en ai marre de la darksoulisation des jeux, clairement (coucou Darksiders 3 si tu m’écoutes) puis je m’étais fait une idée du jeu un peu trop rapidement. Tel un enfant, j’étais déçu devant la panoplie limitée de coup de sabre laser qu’on pouvait effectuer. Je pensais qu’on aurait pu avoir des combos de taré, bah non les mêmes… Le jeu est aussi facile. Vaut mieux le passer en difficile si on veut avoir un peu plus de challenge (présent surtout contre les boss). Sinon le jeu a ses qualités bien sûr, graphiquement plaisant même si j’aime pas la gueule du héros . Très bonne durée de vie, certains personnages méchants/gentils qui sont pas mal et surtout la puissance incarnée de Vador

Je pense que le jeu plaira aux fans (ou pas) car il reste assez fidèle à l’univers SW.





Sayonara Wild Hearts







Jeu indé TRES stylé et bien rythmé, une DA au top. J’ai pris une claque même si le jeu est assez court, 1h seulement. Le jeu accentue sur sa rejouabilité, à viser les top scores. J’ai passé un très bon moment, je ne peux que le recommander.





Soldats inconnus: Mémoires de la Grande Guerre







On connait sur les petits jeux avec ce jeu intéressant retraçant les actions de la première guerre mondiale. Touchant si on est sensible à la guerre, amusant si on ne voit que le côté gameplay. Un jeu qui se fait tout seul. Un des derniers bons jeux édités par Ubisoft que j’ai fait ^^





Hollow Knight







Alors celui-là… aurait pu être mon GOTY tellement il est fou. Tout y est, l’univers, l’OST, le gameplay, la DA, l’ambiance… tout ça par 3 pèlerins ? +1 pour la musique ? C’est incroyable. Je booste le jeu auprès de tous mes amis. Excellent Metroidvania qui n’est pas mon genre de jeu favori mais impossible de ne pas kiffer le jeu tellement il met la barre haut. C’est le meilleur jeu indé que j’ai fait à ce jour. 50h, 103/104% sur 112% possible. Merci Team Cherry… MAIS SORTEZ SILKSONG !!!!!!!!!!!!!





Portal + Portal 2







Hé ouais je n’avais jamais fait ces petites prod de Valve. Vous connaissez tous le délire du jeu : faire des portails pour mater le cul de notre héroïne . Plus sérieusement, des bons jeux de réflexion quelquefois un peu tordu. En parlant de tordu, l’humour qui est présent est juste énorme. Combien de fois j’ai mis pause pour me taper une barre . Le premier se fait très rapidement genre 3/4h alors que le second voit sa durée de vie doublée et apporte bien plus de mécanique de gameplay et de réflexion. Pour les amateurs de faire chauffer la matière grise, vous pouvez y aller sans sourciller.

Du coup prochaine étape de Valve : Black Mesa et HF2 ? Let’s see





Mark of the Ninja







Je vous avais prévenu, j’en ai fait des jeux indés. Cette fois, ce jeu de Ninja très intéressant où on a le choix dans notre approche entre l’infiltration et le côté barbare. Cependant, on peut se faire tuer assez rapidement donc la précaution est mise en avant. Des techniques et des gadgets viendront alimenter notre façon d’attaquer et de se défendre. Soyez prudent





The Messenger







Quoi un jeu indé ? Une gifle, je n’ai rien d’autre à dire. Je le mets juste en dessous de Hollow Knight. Le jeu donne l’allure d’être un jeu comme à l’ancienne mais en réalité c’est différent. Le cheminement se fait de façon classique mais arrivée à un moment il y a quelque qui se passe et là la magie opère. Le tout saupoudré d’une OST aux petits oignons . On ne dirait pas comme ça mais vous en aurez pour 15h de jeu facile. Un jeu qui mérite qu’on s’y attarde.





Ori and the Will of the Whisps







Ori ah ce bon vieux Ori, doit-on vraiment le présenter ? On l’attendait tous ce jeu et merci le XGP qui permet à ses utilisateurs de profiter des exclus Day One. J’ai pris mon pied sur ce jeu, alors j’ai oui préféré le premier opus et oui dans le genre Metroidvania, Hollow Knight le mange tous les jours MAIS le jeu a cette poésie et cette ambiance si particulière et unique. C’est magnifique tout le long de cette aventure et on est toujours triste de finir un jeu comme Ori .

Pas besoin de moi pour savoir si oui ou non on doit le faire, vous savez que vous le devez





Hotline Miami + Hotline Miami 2







On continue sur les jeux indés et rien de tel que Hotline Miami, l’ambiance et le son à fond en défonçant des gars avec des batte de baseball sur du Hydrogen . Complètement frappadingue. Le but est de scorer à fond et de rejouer plusieurs fois les niveaux. Les niveaux peuvent être très chiants par moment où la seule erreur est fatale et on doit tout recommencer. Mais croyez-moi ça en vaut le détour

Petit + pour le 1er qui est au-dessus du second je trouve





The Outer Worlds







Dispo sur le XGP, je me suis lancé dans ce jeu « indé » développé par Obsidian. N’ayant jamais fait de Fallout ou autre du genre, j’ai sorti les pincettes et me suis laissé le droit de lâcher le jeu si cela n’était pas ma came. Au final, je suis très satisfait du jeu. Qu’est-ce que j’ai pu rigoler sur ce jeu puis les choix sont très intéressants aussi et apportent vraiment un gros +. Les alliés qui nous accompagnent le long de cette aventure sont tous aussi particulier les uns que les autres. Si vous voulez un jeu de 30h où vous vous marrez, c’est le bon choix !





Kingdom Hearts 3







On arrive enfin après 7 épisodes sur la fin de Xehanort ! Ce n’était pas trop tôt. Alors le jeu est resté dans l’ambiance de KH, on a des nouveaux mondes, très cool comme Toy Story. C’est beau, c’est fluide. En termes de difficulté, c’est horriblement FACILE. Même l’ayant fait en difficile, j’ai roulé sur le jeu. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé du côté de SE mais… ce qui m’a le plus dérangé c’est l’histoire et cette fin pour Xehanort qui a été humanisé en quelque sorte. Pourquoi toujours vouloir rendre « gentils » les méchants quand ils sont au bord du bord ? Moi qui en attendais beaucoup sur la story bah j’ai été un peu déçu. J’ai passé un bon moment mais non gravé dans la mémoire.

Paradoxalement, il reste meilleur que 60% des autres opus ce qui n’est pas rien mais Kingdom Hearts reste une licence en dent-de-scie avec 2/3 volets qui sortent du lot et le reste à jeter. Je rigole vraiment pas





Max Payne + Max Payne 2







Aaaaaaaah enfin on tape dans du backlog un peu plus ancien. Les MAX PAYNE ! ENFIN ! Le 3 qui m’avait giflé tellement il était bon, je ne pouvais pas passer à côté du monument que sont les Max Payne. Je trouve premièrement que les deux jeux n’ont pas vieilli que ça, au clavier souris ça passe tout seul. Malgré un bug que j’ai rencontré sur le premier opus (là où tu dois suivre les traces de sang du bébé), cela ne m’a pas empêché d’aller au bout d’une aventure sombre, de vengeance, puis cette musique qui rentre dans la tête ahah. Le 2 on sent tout de suite que le gameplay a été allégé, cette fois-ci Rockstar aussi aux commandes. Encore une histoire qui va bien loin… De très bons jeux d’action ave ce fameux bullet time, une bonne durée de vie pour l’époque c’était tout ce qu’il me fallait :flamme:





Persona 5 Royal







GOTY. Next. Plus sérieusement… MAIS QU’EST-CE QUE C’EST CETTE BOMBE ATOMIQUE !!!! J’ai passé un excellent moment, pour moi le jeu frôle la perfection. Tout y est. Tous les ingrédients pour faire le meilleur des cocktails sont inclus. Que du bonheur. Pour les fans de JRPG, faut y aller les yeux fermés.

La durée de vie ? 100h je dirais ? Des personnages foufous. Une musique à hisser au Hall of Fame des meilleurs OST de jeu vidéo. Le visuel, tout ce que tu peux faire dans le jeu etc. La version Royal apporte un palais en plus qui a une morale particulière et vraiment excellente. Merci Atlus de l’avoir traduit, MERCIIIIIIIIIIIII.

Je suis comme un dingue à attendre Persona 5 Scramble désormais. Même le 4 sur PC commence à m’intéresser malgré qu’elle soit qu’en anglais.

Cela a été mon jeu du confinement et une chose est sûre : je ne l’oublierai jamais.





XIII







Je ne vous mens pas, les premières images du remake de XIII m’avaient rebuté et j’ai donc fait mon élitiste « Faisons l’original ». FPS en cell shading toujours aussi efficace, punitif par moment mais vraiment bon dans l’absolu. Ayant lu quelques tomes de la BD, je connaissais déjà les grandes lignes et la fin se finit sur un cliffhanger de bat***. Comment ils ont pu laisser les gens comme ça ? ^^. En tout cas, je ne sais pas si le remake ira plus loin mais je ne regrette pas mon choix d’avoir fait l’original.

Encore un jeu que je n’avais pas fini à l’époque et sur qui j’ai pris ma revanche





Shenmue 3







On a attendu quoi plus de 15 ans pour cette suite tant voulue des fans ? Que vaut réellement cette suite ? Je suis très mitigé : d’une part, l’ambiance, l’ADN des deux premiers présents, les musiques et activités sont là mais d’autre part, cette gestion de l’endurance, les graphismes, Ryo Hazuki pas hyper agréable à controler mais surtout que niveau histoire on avance de quasiment rien… Je suis partagé même si j’ai bien aimé grosso modo. Mais encore une fois, c’est un jeu qui s’adresse à ceux qui ont aimé les deux premiers. Le reste, hum !





Resident Evil







Une des sagas où je suis hyper en retard, faut bien commencer un moment et rien de tel que Rebirth. Magnéto ! Après un petit temps d’adaptation, je trouve vite mes marques et je fais des runs plutôt optimisés. Ce jeu ̶m̶e̶t̶r̶o̶i̶d̶v̶a̶n̶i̶a̶ te fait tourner en bourrique et j’ai trouvé ça vraiment prenant. Tu mets en place des stratégies, tu décides qui tu dois tuer ou pas. Toujours cette petite pression quand tu arrives dans une pièce et le big smile quand tu tombes sur un coffre . J’ai réussi à faire la fin parfaite sur ce premier run et j’ai kiffé ma race !

Prochaine cible de la saga : Resident Evil 0





The Legend of Zelda: A Link To The Past







Idem que pour les Resident Evil, Zelda est une licence où je suis à la ramasse. N’ayant que Link’s Awakening et Minish Cap à mon actif, j’ai voulu retourner à la Genèse des Zelda, le premier à avoir fait vraiment chavirer les cœurs. Je suis tellement époustouflé de voir un jeu comme ça sorti en 1991… BORDEL. Il est parfait, tout est bien, carré. Le boss final m’a fait chier un peu mais un TOP jeu à n’en pas douter. Un Zelda de moins. Keep going.





The Legend of Zelda: A Link Between Worlds







La carte est vite reconnaissable vu que c’est la même que le jeu précédent. Sympa mais qui reste en dessous de son grand frère, le jeu avait un bon concept avec le voyage à travers les mondes. Je l’ai trouvé plutôt bien exploité. Pour ceux qui veulent retrouver un peu ALTTP, vous pouvez y aller très franchement. Même si vous en avez marre, le jeu n’est pas très long pour un Zelda 15/20h.

On m’a prêté deux Zelda sur DS : Spirit Track et Phantom Hourglass. Je me tâte





Astral Chain







J’en ai déjà parlé mais ce jeu a un concept sympa mais je le trouve trop long et puis sa difficulté est complètement absurde. La fin du jeu… prend une hausse de difficulté inimaginable sans possibilité de se stuffer de soin. Ca m’a laissé un gout hyper amère je ne vous cache pas. Il reste une légère déception pour moi-même s’il a de très bonnes idées. Un deuxième opus avec





Streets of Rage 4







Le retour du BTA d’antan ! Quel jeu, j’ai adoré retrouver notre blondinet, notre renoi sûr et notre bimbo. L’ajout des autres persos sont tout aussi cool surtout la fille d’Adam . La bande son est excellente avec M. Derivière notamment. Un jeu fait à 3 et quel kif ! A faire et à refaire pendant les soirées entre potes ou en réseau





Dragon Age II







Le 1 est une gifle monumentale, le 2 ? On ne me l’a pas vendu voire très peu, beaucoup d’appréhension j’ai eu (Yoda si tu m’entends) et au final…. Bah désolé mais j’ai bien aimé le jeu hein. Il n’a certes pas l’aura du premier mais le jeu est hyper intéressant même si tout se passe dans la ville principale. Les dires sur le personnage principal du premier opus m’ont rempli de nostalgie. Je me suis dit que j’allais le faire en ligne droite, tu parles ! J’ai passé au moins 50h. Alors peut-être qu’il ne vaut pas non plus Dragon Age Inquisition mais il reste super cool à faire.





The Last of Us Part II







Quoi dire de plus sérieusement ? C’est un bijou simplement. La prise de risque des Dogs est énorme et cela s’est ressenti dans la polémique. L’écriture des personnages, la mise en scène, la qualité graphique… je pourrais passer des minutes à écrire ses qualités. Son plus gros défaut à mon gout c’est sa longueur. Un poil trop long car le jeu nous incite à tout fouiller pour tout récupérer. A faire absolument !





Concrete Genie







Cette petite exclue Sony ne m’intéressait pas spécialement, puis après avoir vu quelques extraits, je m’y suis lancé en mode « pourquoi pas ? ». Ce jeu est tout mignon, certes assez simple mais nous envoie de la couleur et des formes dans tous les sens, laisse place à notre créativité grâce à son système de custom de « peinture ». J’ai trouvé que la prise en main était un peu spéciale mais on s’y fait. Il traite de sujets classiques entre racket et amitié tout en ayant une morale aussi standard mais appréciable et dans l’ambiance du jeu. Un jeu qui ne nous demande pas beaucoup de temps à lui consacrer, deux à trois sessions suffisent pour en venir à bout.

Je me demande comment est le VR sur ce jeu d’où le fait de l’avoir donné à mon pote une fois terminé. Pour ceux qui ont de la bande passante pour un petit jeu, allez-y. Sinon c’est dispensable à mon humble avis.





Blacksad: Under the Skin







Ce que je retiens de ce jeu c’est : la bande son, l’histoire et les personnages ; le reste : POUBELLE. Le gameplay à vomir et les graphismes sont une honte. En 2019 nous pondre ça, c’est du foutage de gueule quand même. En temps normal j’aurais pu conseiller ce jeu à bon nombre d’entre vous mais il peut rebuter beaucoup de joueurs. Il reste sympa à faire moi qui adore les polars mais sinon passez votre chemin et regardez un walkthrough à la limite.





Ghost of Tsushima







Belle petite surprise que ce Fantôme de Tsushima même si c’est un gros pêle-mêle (t’as la ref ? ) de choses qu’on connait déjà. On voulait un Assassin’s Creed au Japon, voici ce qu’on a eu. Il n’a pas la prétention d’être un chef-d’œuvre mais il a sa petite touche. Le jeu est magnifique, les personnages secondaires sont très intéressants et le jeu profite d’une belle durée de vie. Je soulignerai tout de même, l’incapacité de verrouiller la caméra sur les ennemis… et un manque de difficulté car même en difficile, tu roules dessus. Rafraichissant, des paysages qui animeront votre appartement en ces temps de confinement, Ghost of Tsushima est pour moi une meilleure exclue console PS4 que bien d’autres





DOOM Eternal







Triste que ce jeu n’ait reçu que trop peu de récompenses, car il est tout bonnement excellent. Quand on pensait que celui de 2016 était déjà très haut, celui-ci excelle dans ce qu’il fait. J’ai été challengé par un pote pour le faire en difficile et par @ravvyxs pour avoir les fameuses clés. Ce n’était pas une mince affaire mais j’ai réussi… et sur PS4 hein . Alors je ne suis pas un expert en FPS mais c’est peut-être l’un des meilleurs FPS que j’ai fait dans ma vie. Quelle claque. A faire absolument, y a même pas de débat !





Inmost







Je ne m’attarde pas trop là-dessus : jeu qui a été disponible après une conf Nintendo (laquelle parmi les dizaines de cette année ?). J’ai voulu tester et c’était…bien mais les propos sont durs. Faut pas être fragile. Le jeu est touchant et traite de sujets sensibles. Je vous laisse découvrir…





Undertale







J’arrive tellement après la guerre… mais bon je voulais me le faire pour mon propre avis perso. Bien sûr il a d’énormes qualités comme l’humour, les musiques qui sont divines (!) et ce fameux choix pacifiste ou génocide. Il demande quand même un certain challenge quand on veut le faire en pacifiste mais super moralisateur et à faire





Super Mario Galaxy







N’ayant pas eu la Wii, je rappelle, j’ai sauté sur la compilation 3D All Stars pour pouvoir me faire l’un des Super Mario les plus appréciés et je comprends, quel kif ! Les niveaux sont très diversifiés et certains demandent un peu de skills tout de même. Une bonne durée de vie et la fameuse chasse aux étoiles qui peut nous perdre un petit moment. J’ai adoré et j’ai hâte de faire le 2. Par contre, quand/où/quel support ?





Super Mario Sunshine







J’avais réussi à l’époque à faire Mario 64 puis vu le remaster flemmard de Nintendo je me suis dit pourquoi pas faire Sunshine. Bah c’était top aussi. Pas aussi bien que Galaxy mais y avait de très bonnes idées puis cet air de vacances alors qu’on est confiné fait du bien. Le jeu est par contre très facile ; je n’ai jamais compris l’intérêt de poursuivre notre antagoniste puisque ça pouvait durer 15 secondes ? Les difficultés rencontrées sont… la caméra et les petites imprécisions par ci et là.





Mafia Definitive Edition







Je voulais boucler cette trilogie et ce remake était une aubaine. Très beau jeu, avec un excellent doublage qui fait voyager dans un film de mafieux à la Scorsèse avec une bande de son toujours aussi soigné. J’ai retrouvé mon amour pour cette saga après un 2 grandiose et un 3 décevant. Il n’y a rien d’autres à faire à part la trame principale donc vous partirez sur 10h de jeu.





Yakuza 0







Voilà un autre en lice pour mes GOTYs… ralala je pensais manger une claque. Quel jeu MAIS QUEL JEU ! (oui je crie). La mise en scène, le doublage, le scénario, les personnages tout est incroyable dans ce jeu. Puis Kiryu . Je pensais pas que j’allais me manger ça après avoir fait l’excellent Judgment et pourtant… wahou . C’est peut-être l’un des meilleurs jeux de la gen pour moi et je pèse mes mots !





Ghostrunner







Un jeu exigeant en veux-tu en voilà ! Un mix entre Mirror’s Edge et Hotline Miami orienté Cyberpunk. Ca nous fait cette belle petite production où il faudra trouver votre stratégie entre courir, sauter et découper des têtes tout en évitant le moindre coup. Je retiendrai cette fameuse tour avec les lasers où on meurt peut-être 370 fois ?! Pour les amateurs du style, c’est un GO !





The Legend of Zelda : Phantom Hourglass







Alors j’y allais à reculons mais j’ai été surpris. C’est réellement un bon jeu, il n’est pas si mauvais que ça. C’est un mini Windwaker sur la partie bateau etc et les mécaniques d’un Zelda 2D classique mais efficace. J’ai pris du plaisir à le faire et c’est peut-être le plus important finalement ? J’ai envie de m’arrêter là tiens





The Pathless







Un jeu avec une jolie DA, une boucle de gameplay qui peut paraitre lourd mais qui nous offre une jolie récompense lorsqu’on le finit. Le jeu fait un peu shonen sur la fin mais avec plus de délicatesse et de tendresse je dirais. Bémol sur la partie “infiltration” pas très bien faite mais comme dans beaucoup de jeu (coucou Marvel’s Spider-Man). 5h de jeu ça va franchement ?





The Witcher 3: Wild Hunt







Pareil, qu’est-ce que je vais bien pouvoir dire qui n’a pas été dit sur ce jeu fait et refait ? Même s’il n’est pas exempt de tout reproche, le jeu a de tells qualités, qu’il t’en fait oublier les autres. Quel chef-d’oeuvre dans quasiment tous les domaines. J’imagine même pas les fans de la première heure. Les DLCs sont d’une très grande qualité surtout Blood & Wine qui est un jeu à part entière limite. J’ai adoré et mon petit Geralt va me manquer . Il est clairement en lice pour mon GOTY (les jeux que j’ai faits cette année) et je ne regrette pas de l’avoir que 5 ans plus tard. C’est peut être le temps qu’il faudra pour CyberBug hihi.

Par contre, flemme de la série je préviens





My Friend Pedro







Depuis le temps que je voulais me faire ce jeu. Complètement délirant et pour le coup me fait penser à Katana ZERO mais avec des guns. Des petites mécaniques de gameplay assez marrantes utilizable à notre profit pour vaincre nos ennemis . Il se fait en 4h, pas gourmand mais détachant un peu, surtout après le monstre que je viens de faire plus haut.





To The Moon







Un petit jeu contemplatif qui fait passer de beaux messages, j’en avais entendu parler. Je ne suis pas déçu mais je n’ai pas été si marqué que ça. Il plaira à beaucoup en tout cas si vous avez 4h à casser devant vous.





Trine 4: The Nightmare Prince







Après un deux très bons épisodes et un troisième très moins bon (c’est français ?), la team Trine se rattrape bien avec leur 4ème enfant. Exit la profondeur qui primait dans le 3 et on revient à l’essentiel de la saga. La magie opère et on se sent bien dans cette ambiance Trinesque qui nous manquait tant. Des nouvelles mécaniques de gameplay s’ajoutent et on sent encore plus l’intérêt de la coop. A faire à 2, à 3 voire 4 pour passer de très bon moment pendant une dizaine d’heures





Call of Juarez: Gunslinger







Mon dernier jeu de l’année fini, bon bah c’était pas trop mal. Jeu hyper court (4/5h), scénaristiquement amusant et le doublage excellent. On revoit tous les grands noms des cowboys et plus d’un vous fera sourire. Même si le gameplay n’est pas foufou, la durée de vie vous empêchera d’être saoulé. Je ne regrette pas en tout cas et c’est le seul de la série que j’ai fait en plus











Bleu

Violet

Switch

Beige

Fushia

Marron

Vert

Résultat : alors… content ?

#LaVieDunHomme

So ?

Paix et prospérité cependant

Hello à tous,

Une fois de plus cette année a été concluante malgré que ma vie perso ait eu un changement. Les autres années m'ont permis de faire un bon nombre de jeux et variés (liens ci-dessous) :
jeux en
jeux en
jeux en

Après on n'est pas dans la quantité mais plus dans la qualité, on essaye d'épurer sa liste et essayer d'en faire autant que possible sans pour autant tout lâcher pour. Le confinement a grandement contribué à ces jeux ci-dessous et c'était quelque part une bonne échappatoire pour certains.

Allez on est partouze !

Ce que représente la couleur des titres des jeux :

Bleu = PS3
Violet = PS4
Switch = SWITCH
Beige = DS
Fushia = 3DS
Marron = PC
Vert = XBOX ONE

Résultat : alors… content ?

Ouais, je ne pensais pas faire autant de jeux et on ne va pas se cacher, le seul et unique responsable : le confinement. On verra comment se passera l'année 2021 mais je ne pense pas qu'elle sera aussi prolifique. A voir. En tout cas, je continue à m'amuser et mes choix de jeu me permettent de varier un peu.

Cette année et elle a déjà commencé mais sera sur le rythme de Zelda, Yakuza et Resident Evil. Idem, à voir jusqu'à combien de jeux pour chacune de ces licences. N'ayant pas la PS5, cela me permet de me laisser du backlog pour plus tard.

À l'année prochaine pour cet article