Watch Dogs 2

Journey

Aragami (+fini en coop)

Inside

Ori and the Blind Forest

Viewtiful Joe

Viewtiful Joe 2

Onimusha : Warlords

Onimusha 2

GOTY

Little Big Planet 3 (coop)

Dying Light (coop)

Unravel

Viewtiful Joe : Double Trouble

The Last Guardian

Onimusha : Dawn of Dreams

L’ombre du Mordor

Rise of the Tomb Raider

Beyond Good and Evil

ce jeu c’est de la bombe !

Lollipop Chainsaw

Zone of the Enders

Brütal Legend

Ryse: Son of Rome

Quantum Break

Sunset Overdrive

Gravity Rush 2

Halo : Combat Evolved

Rime

Army of Two: 40th Day (coop)

Ghost Recon: Wildlands (coop)

Nioh

Star Wars: le Pouvoir de la Force

Binary Domain

Wolfenstein : The New Order

ReCore

Alice Retour au Pays de la Folie

Gears of War 3 (coop)

Dead Island (coop)

Hellblade Senua’s Sacrifice

Gears of War 4 (coop)

Dead Island: Riptide (coop)

DOOM

Uncharted: Lost Legacy

Bulletstorm

Splinter Cell: Blacklist

Beyond Two Souls

Heavy Rain

South Park: l’Annale du Destin

Resident Evil: Outbreak (coop)

NieR

NieR Automata

L’ombre de la Guerre

Titanfall 2

Wolfenstein II : The New Colossus

Assassin’s Creed Origins

Ninja Blade

Premier jeu de l’année, on y est. Je fais confiance à la suite alors que le premier opus m’avait vendu du rêve. En voyant les trailers et grâce à la com’ de Monsieur Ubi, on avait l’impression qu’on pouvait tout contrôler TOUT TOUT ! Youhou !...Mais non tu peux faire allez quoi…6 ou 7 trucs ? Du coup, on ne partait pas sur un bon pied avec le celui-là. Et bah cela a été une bonne surprise, bah ouais mon gars ! Le jeu est beau, on est à San Francisco (bordel Driver réveille toi !), y a plein de choses qu’on peut contrôler ! Bref un bon jeu avec ses petits défauts, le personnage est pas trop mal avec sa bande de hipster. (La prochaine fois Ubi ne menace jamais Rockstar* sinon je débarque à Montreuil)Courte expérience, ça me rappelle hier soir. Sérieusement, ce jeu est une poésie, tout est doux, on a l’impression qu’on te caresse le jeu sous un ton mélodieux. Je valide.Petit jeu indé d’infiltration façon japonaise (pas comme Tenchu exactement ici on maitrise les ombres coco). Possibilité de faire le jeu en coop, gros +. J’ai kiffé, c’était 20€ que dire ? Du plaisir.J’ai lancé le jeu à 18h et je l’ai fini à 21h pile. Un jeu qui n’a pas la prétention d’avoir une longue durée de vie mais qui est sombre et attirant. Les messages de fin que le jeu nous fait passer sont plutôt bons à prendre… Un des meilleurs jeux façon 2D que j’ai fait.QU’EST-CE QU’IL EST BEAU CE JEU. J’ai envie de m’arrêter là sérieux *jingle*. Ce jeu est tellement bien, une durée de vie bien dosée, une difficulté présente vraiment tout ce que j’aime. Moi le grand fan de, j’ai été conquis par ce jeu. BijouxAlors ce jeu, depuis que je suis gosse je veux le faire mais jamais eu l’occasion enfin surtout les moyens. Avec un émulateur, j’ai décidé de m’y lancer et… un pur bonheur, le jeu est excellent, très bon délire, le gameplay n’a pas pris un poil ni une ride RIIIIIIIIIIEEEEEEENNNNNNN ! C’était comme dans mes rêves, avec une bonne difficulté surtout avec le fameux avant dernier niveau de chaque jeu de cette saga.Cette suite tout aussi bien ! Je l’ai trouvé moins dure que la précédente et là il y avait la possibilité de jouer avec sa meuf, plutôt sympa même si, dans tous les jeux du monde ce putain de moment où tu passes du perso principal à la fille perso secondaire bah t’en baves parce qu’elle est nulle ! (Alerte #BalanceTonPorc). Une saga à absolument faire.Onimusha, une saga qui me tapait dans l’œil, posé dans un café, cette jolie fille qui me fait un clin d’œil mais je n’ai toujours pas tenté d’approche. Cette fois-ci, j’ai foncé ! À la base, je n’avais fini que Onimusha 3 que j’avais trouvé excellent. Je me lance donc dans le premier pour monter en puissance. Un charme fou dégage de ce jeu, même s’il est très court pour 3/4h de jeu. Samanosuke dans mon cœur et mon esprit, sûrement une des sagas que je recommanderai le plus. Cela m’a complètement lancé dans la saga…Vous savez quoi ? C’est moncette année oui ! Mais quel chef d’œuvre, il est simplement parfait, very parfait (comme au macdo). Je n’ai pas les mots. Juste bémol : le shoot em up à la fin n’a rien à faire dans ce jeu, si quelqu’un a un problème avec ça qu’il vienne me voir. Objectivement : c’est le meilleur de la saga. Subjectivement : le 3 in my heart.Plus besoin de présenter ce jeu, super fun et drôle et super con. Je l’ai fait avec 2 autres idiots mais qu’est-ce qu’on a rigolé. Que c’était bon de voir ses potes se ramasser ralala… Sans faire le prétentieux, je leur ai sauvé les miches pas mal de fois, sûrement le MVP de ce jeu. Mais j’aimerai tellement un 4 pour passer des bons moments avec eux (sortez les mouchoirs).Alors ce jeu… ÉNORME SURPRISE ! Ce concept de parkour + zombi + coop vraiment énorme. J’ai tout tout fait dans le jeu, puisaux développeurs qui continuent à fournir des choses gratuitement. J’espère une suite, qui sait ? Je recommande en coop et à 4 si possible.Je l’ai eu à 5€, ça va cela m’a pas transcendé mais j’ai trouvé ça bien. Excepté certaines musiques qui m’ont détruit les oreilles. Sûrement un des seuls jeux de cette liste que je ne recommande pas forcément…Petit opus sur DS pas mal, je retrouve l’esprit de VJ mais quand même bien loin des deux premiers opus. Histoire de boucler la saga, ça se fait en une poignée d’heures.Shadow of the Colossus est l’un de mes jeux préférés. ICO que j’ai décidé de faire en 2016 seulement m’a comblé de charme. Celui-là est tellement beau mais pas beau dans le sens 4K, HDR mon cul sur la commode, je te parle de beauté, de mignoneries entre l’animal et l’humain. Cette affection ne m’a pas laissé insensible, le final m’a eu comme une flèche tirée dans le cœur. C’était un fabuleux moment, je valide mais mille fois. Je suis quelqu’un d’assez objectif mais je ne comprends pas les critiques…Rare qu’une saga comme Onimusha (je parle des 4 opus) n’ait aucun mauvais jeu ! C’est vraiment fort de leur part. Ce quatrième était bien bien chouette, le gameplay amélioré, la caméra qui se tourne… bon par contre des touches qui ont changé des précédents jeux. Le gros bémol du jeu est la durée de vie. « Pourquoi » tu vas me dire ? C’est simple, le jeu se finit entre 15 et 20h (c’est plus que le premier et le deuxième réunit) mais dû à quoi ? Des boss entre 3 et 4 que tu affrontes, sans mentir, allez 3 fois, avec pour certains aucun level up. WTF ? Pour quoi faire ? C’est de la durée de vie ajoutée gratuitement mais non Capcom non ! Sinon le jeu est pas mal, difficulté présente étant donné que des boss sont à affronter avec plusieurs persos différents. Je recommande bien sûr, je vais pas cracher dessus. Mais ce jeu me conforte dans l’idée que Onimusha est une de mes sagas préféréesLe Mordor + gameplay à la Batman, je signe. Résultat, bon jeu + platine à la clé. Le jeu n’est pas super beau mais le système de capitaine et toutes les options qui s’offrent à toi pour avoir les chefs de guerre sont cool ! Si tu veux défoncer de l’Orc et du Uruk c’est ici !C’est un bon jeu on ne va pas se mentir mais cette couche RPG, ajouté à tous les jeux, commence à me taper sur le tympan. Y a de très bonnes choses dans ce jeu mais faire une mission annexe dans un Tomb Raider, je trouve ça bizarre, pas vous ? Mis à part le final, le jeu est bien parfois troppire qu’Uncharted.J’ai eu ENFIN la possibilité de faire aussi ce jeu. J’en entends parler depuis jeune et la vérité est là :L’aventure est courte mais parfaitement rythmée entre phase infiltration et combat puis les phases de recherches de perles. Au top, un grand soulagement en moi de l’avoir fait. Petit cliffhanger à la fin bienC’est du Suda complètement frappadingue, court, drôle, de plus en plus dans la folie. Le jeu faut y jouer un petit peu parce qu’il fait vite mal à la tête la faute à un gameplay qui n’évolue pas…Tout fan de Kojima se doit de faire ce jeu. Je n’ai jamais été fan de l’univers mecha mais j’ai des exceptions dans ma vie commeet. J’ai grave kiffé, malgré la durée de vie ; un personnage intéressant étant donné que c’est un enfant et sa psychologie est tout autre qu’un adulte. Combat dynamique, difficulté correcte. Vivement le 2 que j’essayerai de boucler en 2018.J’avais aimé la démo sur PS3. Un jeu drôle sur l’univers du hard metal ou je ne sais quoi (pas mon genre de jeu son pardonnez-moi). Qui a plutôt mal vieilli d’ailleurs, les yeux piquent par son graphisme tant les doigts tristes de son gameplay (si ce n’est pas de phrase ça) #KevinDeMontorgueil. Il reste tout de même sympa, le système de capture de bastion est pas mal.J’ai de la chance mais tellement d’avoir un ami qui me ditbon j’avoue il n’a pas dit « car ». Du coup, je saute sur l’occasion pour faire Ryse. C’est super beau graphiquement, pas très dur une fois le gameplay compris avec son système de récupération de santé plutôt chelou ?! Assez redondant tout de même. Si y a une suite un jour, je suis preneur. Un jeu plus que correct.Voilà enfin, THE jeu de la XB1 tant attendu, la boite de Pandore même Kratos l’ouvre car dedans se trouve ce que redoute les Dieux :. Bah je l’ai ouvert et cela a été une bonne aventure, j’ai vraiment bien aimé. Le personnage, sa tête là… un peu du mal,je m’en serai archi bien passé, c’était naze enfin c’est pas le genre du jeu pourquoi avoir fait ça Sam Lake ? Sinon les pouvoirs etc c’était magnifique, un vrai plaisir, le concept de cinématique mi film mi jeu, un bon TPS quoi !Je voulais tellement le faire depuis la sortie de la XB1, voilà un jeu purement fun, délire et assumé lui aussi. J’ai kiffé l’humour et la VF (avec des petites références françaises), un peu court mais très bon. Le personnage on peut le custom des millions de façons, le choix des armes est varié, certains moments peuvent être un peu difficile pour certains (je pense surtout à la scène finale avec tous les robots). J’aimerai mais tellement une suite ! Je ne sais pas si c’est inconsciemment mais ce jeu me fait rappeler (aussi par son nom) Total Overdose sur PS2 déjanté lui aussi.Ma déception de l’année clairement, j’en attendais beaucoup ce jeu, sûrement trop. Le un que j’avais adoré de par son univers, celui-ci je l’ai trouvé bizarrement trop long pour son genre (je sais c’est compliqué de me comprendre…). Y a de très bonnes choses dans le jeu mais j’en attendais plus. Trop de quêtes annexes inutiles. Fin bon. Petit ange parti trop tôt.J’ai fait un test là-dessus : blog_article408002.html Ouais j’ai la flemme de redécrire mais je vais le faire quand même. Une saga que j’ai toujours voulu faire. J’en ai touché aucun sur les 6 (+Halo Reach) ; le premier est une sacrée bombe, l’histoire ressemble un peu à de la mythologique sauce space opéra sans oignons. J’ai hâte de la continuer. On va dire que je vais essayer de tous les faire l’année prochaine allez ? +1000 pour la musique au fait.Alors c’est beau, le jeu plutôt simpliste, aucune difficulté réelle apparente, l’histoire un peu bizarre surtout sur la fin. Sinon c’était assez court, je n’aurai jamais mis 40€ dedans mais ça l’a fait. Je le recommande à cracker pas à acheter par contreComme je vous l’ai dit, les jeux en coop je kiffe bien. Celui-ci que vous connaissez plutôt bien, un TPS arcade, avec quelques bons petits trucs comme le « dos à dos ». Finis en 2 ou 3 sessions avec mon ami avec qui j’avais fait le premier. Ça manque vraiment les jeux en coop (en ligne ou local) où tu peux faire la campagne… même si je l’ai heal je ne sais combien de fois cette enflure ; il voit une gunfight il fonce dedans, il croit c’est Rambo x Chuck Norris.À la base ce jeu d’Ubi ne m’intéressait pas. Un ami (pas celui cité précédemment mais un autre) m’a mis une pression pour l’acheter. Au final, c’est lui qui m’a acheté la version gold du jeu#JeSuisPasUnMichto. On a tout fait ce qu’il était possible de faire en coop même les DLCs. On s’est bien tapé des barres et ce jeu je pense qu’à deux ou à 4 ça doit être très très fun. On était des machines de guerre.Première fois que je me lance dans une expérience type « Souls », c’était fantastique ! Quel jeu, super, qui fout la haine mais à la fois heureux quand tu maitrises le jeu et que tu défonces le boss au first try ! Un des jeux de l’année pour moi, et bien plus que ça puisque sur le plan personnel il va me lancer dans les souls. J’en ai bavé surtout au début et après ça va mieux avec du skills. L’univers Japon féodal tout ce que j’aime marque un gros point. J’ai très peu de choses négatives à dire à son sujet…J’avais fait le deuxième et je voulais faire le premier pour compléter ça. Il a quand même vieille sur le gameplay pas très précis, graphiquement aussi. Sinon l’idée du jeu est géniale, j’aimerai un jeu Star Wars dans le genre c’est trop défoulant de serrer des cous.Ce jeuétait sur la fin de l’ancienne génération. Il ne pique pas du tout les yeux, il y a un bon concept comme le fait qu’à certains moments on puisse choisir qui seront nos alliés ; cela permet une approche différente selon les ennemis. Durée de vie correct, difficulté parfois plus importante que d’autres avec des combats de boss…[/g]INTERMINABLES ![/g]. J’ai passé un bon moment surtout avec quelques twists intéressants niveau histoire, même si ça part un peu trop loin (hé que ça veut fourrer du robot…littéralement je parle hein).Moi qui aie toujours du mal sur les FPS, je continue cette thérapie avec Wolfenstein : The New Order pour découper du nazi. Mais qu’est-ce que c’était bon, ce jeu est GÉNIAL ! Les phases d’infiltration, seulement au couteau, les gunfights, les armes loufoques. Un pur défouloir, j’en ai peint du mur en rouge et cela jusqu’à la fin. La possibilité d’avoir deux armes en même temps et pouvoir les choisir donne au jeu ce goût, ce bon goût d’arcade. Le personnage est un total cliché du soldat dopé. À faire absolument.Alors ce jeu, je l’ai fait. Voilà c’est ce que je dirais. Je suis très mitigé sur celui-ci. L’obligation d’avoir les orbes (comme les perles dans BGE), les chemins qu’on se tape avant de s’apercevoir qu’on a pas le bon robot pour pouvoir avoir l’orbe et donc recommencer, des petits bugs. Il y a eu une fois où j’ai rencontré un boss ou je n’avais pas le niveau (pas skills, le niveau) pour le battre, j’ai trouvé ça totalement stupide… Mettez un gros message « Revenez au niveau 17 » par exemple, sachant que je ne pouvais pas revenir en arrière, j’ai cru être devant une impasse, mais j’ai réussi avec le menu Start car j’ai pu me téléporter à un autre point et j’ai farmé puis me suis tapé tout le donjon pour le défoncer… Plein de petits trucs comme ça qui gâchent l’expérience de jeu. Pourtant, la fin en montant les étages est top, une bonne phase de plateforme mélangée à des phases de fight où il faut défoncer tous les robots. Le jeu aurait pu être excellent pour son prix mais comporte des défauts assez gênants. La defintive edition devrait pallier certains défauts mais ça aussi c’est une connerie (fallait la sortir avant Jacko).L’univers est pas mal, plutôt sombre et triste. J’ai bien aimé même si je n’ai pas été transcendé par le jeu. Une durée de vie plus que correcte. Les phases de plateformes sont intéressantes.On poursuit la saga et ce TPS est toujours bon à jouer. Les perso moins lourds, de nouveaux perso secondaires ajoutés (d’ailleurs ça m’a donné envie de faire Judgement). Cette saga est vraiment excellente, sûrement l’une des meilleures saga TPS.Bon moi les zombis de base c’est pas ma came mais le jeu est en coop ça va aller tout seul. J’ai tout fait dans le jeu, toutes les quêtes annexes + principales on s’en est sorti pour 15h de jeu. C’est court pour un jeu de ce genre, y a de l’équipement à gérer, améliorer des armes, échanges avec ton ami de matériaux, toutes les quêtes annexes, toutes les principales que 15h ? Normalement on vise plus d’heures à moins qu’on soit des PGM ? Alors c’est ça la vérité vraie ?Cette DA magnifique, ce jeu de personnage fou, ce jeu est superbe. Mi intéractif mi action, on te balance dans la merde sans aide, sans tuto à toi de te débrouiller. J’avais appris que plus on mourrait plus notre visage était recouvert et au bout d’un certain nombre de fois, ta save te fait un bye bye. Du coup, j’ai retenu ça et je ne suis mort qu’une seule fois dans le jeu AHAH (bon j’ai appris ensuite que c’était une MàJ à suivre qui pourrait détruire ta save.. trop tard j’ai détruit ton jeu. Bisou). Faites-le il le mérite amplementC’est la suite du 3. Forcément. C’est tout pour moi.Plus sérieusement, cette suite je l’ai senti plus « américainisé » avec le fils de Marcus, fan service à fond. Puis on revoit Marcus, ça fait plaisir mais c’est fan service à fond x2. Je l’ai trouvé plus punitif que les précédents, mis au sol trop rapidement. Les phases de défense sont pas mal mais aurait pu être mieux faite. Y a de bonnes idées dans celui-là sachant que le jeu est toujours sur la même base que la saga et donc toujours bons à jouer.La suite ? Je m’en fous en fait. Il est plus court que le précédent 10 ou 12h avec toutes les quêtes de faites mais toujours bon délire avec son pote. Voilà.QUELLE CLAQUE ! Je crois que ce jeu m’a mis une gifle de. Arcade comme jamais, brutal, que de violence, une panoplie d’armes ! Je pense que ce reboot est une réussite en plus pour 10€… ça veut dire qu’un jour tu peux te balader et te dire « Je prends un Macdo ou DOOM ? ».Cette saga que j’aime tant, tant leurs jeux sont aboutis, tant les défauts sont minimes. Quelle claque visuelle, des paysages magnifiques, ̶l̶e̶ ̶b̶o̶u̶l̶e̶ ̶d̶e̶ Chloé et Nadine, la recette Uncharted qui marche à merveille… En plus on me l’a offert juste avant mes vacancesMaintenant que je suis rôdé en FPS, je m’attaque à celui-là. La très très bonne idée du lasso qui te permet de faire le cowboy des temps modernes. Un bon délire à faire, faut y aller (j’avoue je suis en retard mais je vous mets la pression quand même).Jamais été un grand de Splinter Cell ̶a̶k̶a̶ ̶u̶n̶ ̶M̶G̶S̶ ̶b̶a̶s̶ ̶d̶e̶ ̶g̶a̶m̶m̶e̶ ̶p̶o̶u̶r̶ ̶l̶e̶s̶ ̶f̶r̶u̶s̶t̶r̶é̶s̶ ̶d̶e̶ ̶l̶a̶ ̶v̶i̶e̶ ̶q̶u̶i̶ ̶n̶'̶a̶i̶m̶e̶n̶t̶ ̶p̶a̶s̶ ̶K̶o̶j̶i̶m̶a̶ mais celui-ci, orienté plus action, m’a plu. Allez petite histoire : je mangeais sur les bancs à côté d’Auchan et je vois sur un gros écran d’un magasin de JV, le gameplay du jeu. J’ai attendu la fin du jeu pour voir le titre et voilà. C’était naze mais ce sont les petites histoires de tous les jours qui nous construisent. STOP. J’ai bien aimé les milles possibilités de neutraliser les ennemis, j’ai moins aimé le côté « mission va là-bas ». Le système de choix, même si je ne sais pas s’il y a un impact. Le jeu peut devenir dur si tu fais le con mais sinon ça peut aller. C’est le seul Splinter Cell que j’aurai fait dans ma vie (oui ni Pandora Tomorrow ni double agent…).Ah ce jeu est très original. J’ai bien aimé, le côté paranormal est sympa. Y a une psychologie du perso contrôlé et de l’esprit qui l’accompagne. On voit la vie de notre personnage à toute étape de sa vie et dans le désordre, j’ai adoré ce délire. Le jeu est pas mal scripté, on peut mourir très rarement. Fallait que je me lance dans du David Cage et ma première expérience soit réussie.On est plus dans du polar/thriller classique, j’ai adoré le jeu. Il est vraiment ouf enfin surtout pour l’époque (je l’avais commencé mais je devais le rendre : monde horrible). J’ai réussi à faire la fin parfaite du premier coup, tous mes perso ont survécu. Ce jeu se fait tout seul et y a un bon côté stressant. Top.Le deuxième après le bâton de la vérité, toujours aussi fou. Le style RPG remanié en tactical RPG, une difficulté bien plus présente que dans le premier dans mes souvenirs, la possibilité de changer de style de combat tout le jeu, on peut custom ses attaques… vraiment pas mal. J’ai quasi fait toutes les quêtes annexes. L’univers est respecté comme à son habitude avec ses pseudo twist et son humour débordant, trash. Mais je préfère quand même le premier. Pourtant celui-là a beaucoup de choses améliorées, mais l’humour et l’univers du premier m’ont plus plu.Le travail que fait cette équipe pour donner la possibilité de joueur en ligne avec un émulateur PS2 mérité d’être acclamé ! Je l’ai fait avec un fan de Resident Evil (recordman mondial sur certains speedrun du jeu), c’est super délire j’aurai bien voulu le faire avec deux autres amis. Le jeu est très court mais il se refait facilement par ses modes de difficulté. Les mêmes mécaniques que les premiers RE et qui a plutôt bien vieilli je dois dire !Je voulais faire ce jeu depuis des années, mais quel jeu. Déjà une des meilleures OST que j’ai entendue dans ma vie, un truc de barge. Puis le jeu est au début pas mal mais sans plus, puis tu commences à comprendre des choses et les 4 fins du jeu apportent beaucoup d’éléments sur le jeu. Ce jeu est ouf ouf, je le conseille à 1000%. Les graphismes ne sont pas top, le gameplay a vieilli et la pêche complètement à chier mais franchement c’est pas grave !Dans le même univers que NieR mais beaucoup plus tard, ce jeu m’a mis une autre claque, sûrement plus profonde que ma précédente expérience. Les messages que fait passer ce jeu par la plume de Yoko Taro sont simplement sublimes. Ok le bestiaire n’est pas super varié, les décors ressemblants mais tout le reste… la psychologie de 9S, 2B et A2, l’OST, le scénario, le 60FPS... J’en avais déjà parlé dans un autre post. Ce jeu est un must PS4. On a tous plus ou moins été touché par ce jeu, sur moi en tout cas il m’a réellement touché. Tellement que je n’avais plus envie de jouer après avoir fini le jeu. Cette sensation super bizarre…Un ombre du Mordor amélioré. Des nouvelles fonctionnalités, nouveau mode (avec les forteresses), nouveaux monstres bref un gros + avec en prime un twist de ouf à la fin de l’acte II et un autre à la toute fin du jeu. J’ai moins aimé le fait que le jeu nous force à faire les 10 phases de défense de forteresse pour une cinématique importante ; cela prend une dizaine d’heures le fait de monter tous ses capitaines au niveau max etc fin bon. Le jeu aurait pu être mieux fait graphiquement je trouve aussi. Je le conseille parce que c’est un bon défouloir, ça découpe des têtes et des bras.J’aime pas les mecha , je le répète mais dedans le système de combat était bien sympa. Le jeu se fait tout seul, un peu rapide mais de bonnes idées comme le chapitre où on alterne le temps. Des parties gunfight d’autres en mode robot. Je n’ai pas fait le premier mais parait-il qu’il est meilleur que celui-là. En tout cas, c’était sympathique.Moins bon que le premier je trouve, j’adorais le rythme de New Order. Celui-là est encore plus WTF un peu trop je trouve. Le gameplay est le même avec des armes/gadget en plus. Sinon il est mieux fait forcément, toujours marrant de contrôler notre cliché du gros soldat bourrin. Au moins je continue à faire de plus en plus de FPS. Je reste tout de même sur une bonne note sur ce jeu.Le retour de la saga après 2 ans d’abstinence, ça donne quoi ? IA toujours aussi intelligente lolilol, des coups d’épée assez simplistes même bizarre comme le fait qu’en haute mer on puisse donner des coups d’épée comme si on était sur la terre ferme… mais à part ça c’est un retour en force ! Le jeu est chronophage, il y a tant de choses à faire. Le personnage est intéressant tout comme sa conjointe. Le jeu est magnifique par sa grandeur et ses paysages. La recette Assassin’s Creed revisitée avec cette couche RPG plus que présente. C’est pour moi l’un des meilleurs AC. Vraiment réussi de la part d’Ubisoft.Allez on finit sur un nanar, rien de fou du tartinage de carré et triangle avec quelques scenes américanisées. Rien d’exceptionnel mais ce jeu se laisse faire aussi.