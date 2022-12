A fortiori a tousParlons de la bonne surprise de cette fin d'année. Alors pas de la super qualification du Maroc en quart de final en battant son Nemesis qu'est l'Espagne...mais deUn bon TPS simple mais efficace sortie a la mauvaise époque^^- Bon défouloir (mais pas autant qu'un GOW ou Mayonetta)- New Game plus.- Graphismes.- Court.- Pas aussi sanglant que ça, voir "normal"- Effet de lumières/néon qui font tâches avec du Western. (D'ailleurs c'est ce qui gâche aussi pendant les finish/fatality)- Bestiaires limités.- Majorité des décors bof bof...- Scénar simple sans êtres efficace (agrandissez les sous titres dans les options)- Pas beaucoup d'humains a butés.- Gestions des armes un peu bordélique.J'ai prit bien plus de plaisir a butés les rares méchants "humains" que les monstres. Le jeu aurait vraiment fait sensation si il était sortie a la bonne époque manqué de la PS360. Ils ont vraiment voulu attiré en voulant mélangé de tous (GOW+Red Dead+Cyberpunk+horreur etc.) mais c'était finalement too much. Malgré tous, ça reste un bon moment passé et franechément qui mérite une suite.