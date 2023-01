Jeux finis







F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch







Premier jeu de l’année et c’était assez cool mine de rien. Sorte de Metroidvania assez difficile ! Certains boss font arracher les cheveux ! Univers cohérent. Pour ceux qui sont friands de ce genre de jeu, vous pouvez y aller sinon réservez-vous pour les meilleurs du genre



Kena : Bridge of Spirits







Un jeu rafraichissant, très mignon et très bon pour un premier shoot d’un studio qui de base ne fait que de l’animation ! Malgré ses apparences, le jeu est loin d’être simple et peut proposer un vrai challenge. Un mix entre Okami, Voyage de Chihiro et les meilleurs jeux d’aventure du genre ! Très agréable graphiquement, durée de vie très correct.



Yakuza 5







Après un 3 décevant et un 4 assez intéressant, ce cinquième opus met la barre assez haute. Un très bon opus avec une durée de vie bien plus grande que ses grands frères. Il est difficile d’en dire plus pour ne pas spoiler tant l’écriture de RGG est l’une des meilleurs à mes yeux. J’en resterai là mais c’est une licence qui vaut tellement le coup…



Ratchet & Clank: Rift Apart







Très content de revoir Ratchet & Clank revenir sur nos consoles, tant c’est une licence qui est plaisante à jouer. Le jeu est très beau et fluide. On t’en met plein la vue avec les changements de dimension, très sympatoche. Même si j’ai bien aimé, je suis un peu déçu que le jeu ne propose rien de nouveau par rapport aux anciens opus et surtout sa durée de vie faible par rapport au prix… Un jeu à faire mais pas à 80€ clairement.



Sifu







Quand on me parle de jeu indé 2022, je pense à ce jeu instantanément. Quel plaisir pour les fans d’arts martiaux et de difficulté. Le jeu t’apprend la rigueur et t’auto challenge à faire des runs de plus en plus parfaites. J’ai adoré et l’histoire sert de prétexte au jeu donc n’y faites pas attention. Malgré la petite surprise de fin qui m’a enragé, j’ai pris du plaisir à faire ce jeu. Un jeu français, pas cher et référencé de partout. What else ?





ElecHead







Game design intelligent qui met l’électricité à contribution. Jeu assez court et bien heureusement car aucune évolution véritable dans le gameplay. Un jeu prise de tête (sans jeu de mots prise -> électricité hein…) mais qui peut se faire tranquillement sur Switch par exemple.





FAR: Changing Tides







Suite du très bon FAR: Lone Sails et qui remplit son objectif : continuer à me faire kiffer. Un jeu indé qui te fait littéralement voyager et qui te force à prendre soin de ton bateau. Comme la plupart des jeux indé, le jeu n’est pas très long mais rend cette aventure intense. Ton seul ennemi c’est la météo, le reste c’est un long courrier de 5/6h qui te fera aller à ton objectif…





Death’s Door







Le meilleur jeu indé avec Sifu que j’ai fait cette année. Un conseil d’un ami et quel jeu mes aïeux ! Un level design intelligent, une belle DA, des presque-donjons et une OST de qualité. Il est souvent à bas prix, n’hésitez vraiment pas.



Marvel’s Guardians of the Galaxy







Je ne voulais absolument pas faire ce jeu mais finalement grâce au GamePass, j'ai décidé de m'y plonger. Gameplay pas au top mais tout le reste et surtout l'humour/doublage et la bande font de ce jeu est un jeu agréable à faire. Dommage pour son succès commercial qui n'est pas à la hauteur de la qualité du jeu.



Halo Infinite







C’est quoi la phrase déjà ?... « L’enfer c’est les autres » ? Bah pour moi c’est « L’enfer c’est ce jeu ». Incroyablement déçu par ce dernier shoot d’une licence légendaire. J’ai vraiment le « seum » tant je me suis forcé à le finir par principe. Je n’ai pas touché au multi mais vu les news de saisons et autres modes de jeu, je n’en ai pas du tout l’envie…





Horizon Forbidden West







Un jeu maudit, une licence maudite. Des jeux constamment éclipsés par les GOTY . Le jeu a ses qualités : graphiquement c’est assez dingue notamment un passage dans le désert dans « L’Ouest Prohibé » ^^, durée de vie très grande même si il y a beaucoup de redondance dans les activités, de la nouveauté dans le gameplay, un bestiaire étoffé… par contre y a des trucs assez chiants comme le backseat insupportable d’Aloy elle-même, cette non-liberté dans l’escalade du décor et personnellement, je trouve que le jeu est allé trop loin dans son scénario… J’ai bien aimé mais peut mieux faire. Voir les prochains projets de GG.





Yakuza 6







Autant je ne suis pas un gros fan de ce 6ème opus qui va beaucoup trop loin autant il m’a crevé le cœur… rarement un jeu m’avait chamboulé de la sorte (The Last Guardian, NieR Automata, Persona 5, MGS 4… on pense à vous) et de me dire que « c’est fini avec Kiryu mon pote ». Une information très difficile à avaler… Un jeu qui conclut la saga Kiryu pour laisser place à Ichiban. Un 7 qui me fait beaucoup d’œil mais qui a l’air d’être un trou noir donc soyons prêts mentalement à aller dans la salle du temps et de l’esprit ^^



Lost Judgment







Je n’avais pas eu ma dose des jeux RGG donc juste après Yakuza 6, j’enchaine sur la suite de l’EXCELLENT Judgment à savoir Lost Judgment. Beaucoup de choses ont été améliorées (non ce n’est pas un 1.5 ) et aussi une autre map ce qui permet de changer de notre Kamurocho. L’écriture toujours au rdv même si j’ai une préférence pour l’histoire du premier opus mais elle reste de qualité. Elle apporte une approche très différente et on est plus sur de la morale. Des mini-jeux intéressants d’autres moins, plusieurs styles de combat disponibles. Fin bref l’éclat’ totale et ça confirme encore que RGG est un studio de tarés





Final Fantasy VII Remake







Je l’ai longtemps « boudé » pour son système de découpage en plusieurs parties (magnifique business plan en passant) mais à l’annonce de la suite et des retours de mes proches, j’ai décidé de m’y lancer. Sans surprise c’est peut-être mon GOTY avec un autre jeu . Je trouve le jeu complètement dingue, hormis les quêtes annexes, je trouve que les curseurs sont poussés à fond et j’ai tellement hâte d’avoir le Rebirth qui va tout défoncer. J’apprécie la réécriture qui a fait un peu de bruit. Je suis client de ce que nous a pondu Square Enix (par contre je ne veux plus voir de FF8 > FF7 )





Klonoa Phantasy Reverie







Toi aussi tu y jouais à la démo sur PS2 ? Un peu sorti du chapeau par Bandai Namco, je me suis laissé prendre à ces deux jeux d’aventure qui ont ajouté leur touche aux anciennes générations. C’était cool quoi ^^, sans plus. J’idéalisais trop ces jeux étant gosse mais ce n’est pas si mal en réalité. Suis-je trop vieux ?





Stray







Jeu très réussi, overhypé à mon goût mais qui a réussi son pari, juste avant les Game Awards. Assez innovant de contrôler un chat qui ajoute des mécaniques forcément différentes qu’avec un humain. J’aurais préféré un Sifu en jeu indé de l’année mais ce n’est pas immérité non plus. J’ai beaucoup aimé l’univers du jeu, l’humour des robots et ce qu’il est possible de faire. Le jeu n’est pas trop long, juste ce qu’il faut pour profiter de notre félin.





Crash Bandicoot 4







Le retour du roi de la plateforme ? Il me semble que le jeu n’a pas fait des ventes de dingue mais le jeu est excellent. Très difficile par moment sûrement à cause des changements de gameplay (Cortex je te maudis petit con) et par les nombreux pièges des développeurs ^^. Les pouvoirs mis à disposition apportent vraiment quelque chose d’intéressant. Fun, rageant, drôle et beau, ce Crash 4 saura vous donner des moments de plaisir





TMNT: Shredder’s Revenge







Un jeu à faire absolument en coop. GE-NIAL ! Grande rejouabilité pour péter les meilleurs scores et jouer dans un niveau de difficulté plus élevé. La bande son est divine, le jeu est ultra fun. Un vrai hommage à nos tortues préférées





Midnight Fight Express







Mix entre Hotline Miami et RUINER. Un jeu où tu défonces tout le monde . Une sorte de défouloir découpée en petits chapitres. Très orienté scoring. Si vous aimez la castagne en vue isométrique et pas long, lezzzzzz goooowwww





Bayonetta 3







Il était attendu ce troisième volet ! Selon moi, ça reste un bon jeu certainement moins bon que le premier mais le jeu a « osé » aller plus loin, très WTF mais j’ai apprécié la prise de risque. Le jeu peut paraitre très fouilli et le gameplay de Viola a été laborieux pour moi. Mais encore une fois, le jeu va très loin dans son délire et on adhère ou pas. J’étais en manque de BTA, ça m’allait très bien mais pour les fans de la licence, il pourra en décevoir.





A Plague Tale Requiem







Je souligne le gros travail sur la DA, encore plus poussé que sur le premier. Par contre déçu du gameplay, Hugo et de petits détails. Le jeu n’ose pas assez et est assez répétitif. L’OST reste top (Merci Olivier) et la fin est plutôt sympa. Certains ont du mal à en venir à bout, ce que je peux comprendre. Le jeu ne m’a pas transcendé mais j’ai passé un bon moment, notamment avec les phases de puzzle game qui sont les meilleurs à mon sens.





God of War: Ragnarok







J’ai rarement vu un jeu maitrisés de nombreux aspects techniques et autres. Je ne vais pas revenir sur un jeu qui est mine de rien quelque peu clivant (à tort selon moi), car même s’il souffre des symptômes des jeux narratifs actuels, le jeu t’offre un spectacle de A à Z et te donne une fin magnifique. Mon GOTY certainement. Un bijou.

On a tendance à banaliser le travail et ce jeu en souffre mais quand on passe à d’autres jeux du genre, on se rend compte du travail excellent réalisé.





Tinykin







Moi qui voulais faire Pikmin 3, j’ai trouvé une alternative très réussie. J’ai beaucoup apprécié toutes les possibilités que nous offre ce jeu ainsi que sa progression. J’ai été pris par la patte graphique et cette découverte du monde qui peut nous paraitre immense par moment. Du coup, ça m’a donné envie de faire Pikmin 3









Violet

Argenté

Mauve

Marron

Résultat : alors… content ?

So ?

Hello à tous,6ème année que je fais cet exercice càd donner un bref avis sur tous les jeux que j'ai terminés cette année.Pour rappel :jeux enjeux enjeux enjeux enjeux enCette année a été très compliquée d’un point de vue charge de travail et perso. Cela se ressent immédiatement sur tous les médias que j’ai pu consommer. Je vous laisse découvrirCe que représente la couleur des titres des jeux := PS4= PS5= SWITCH= PCAnnée difficile mais j’ai pu faire l’essentiel et vu le nombre je pense m’estimer heureux. Les jeux indés aident à la complétion vu leur durée de vie mais l’essentiel reste dans la qualité et non la quantité. Beaucoup de bons jeux, peu de déceptions finalement.2023 commence pas trop mal et on va devoir être exigeant sur les prochaines sorties. Je me suis fixé des objectifs de licence comme Zelda par exemple. Des jeux très longs m’attendent donc à moi de m’organiserÀ l’année prochaine pour cet article