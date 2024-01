Tout d'abord, je souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2024 et surtout la santé car c'est le plus important !Et je profite également de cet article pour vous donnez le top 10 des jeux que j'attends le plus en 2024 !10)- Je dois être un des seuls blaireau à attendre ce jeu mais il m'a intrigué, et ça fait depuis perpet qu'on a pas vu la Princesse Peach sur le devant de la scène, alors ça fait plaisir. Pas dit que j'y jouerai mais il m'a tapé dans l'œil, à voir donc !9)- Grand fan de Survival-Horror, je l'attends avec impatience même si oui j'ai beaucoup de crainte pour ce jeu malgré tout, surtout au niveau des combats. Mais ça fait quand même plaisir de revoir cette licence culte du SH faire son retour, avant un nouveau report ahem... ?8 )- Ça me plaît, même si ya eu downgrade et que ça a pas l'air hyper joli mais pourquoi pas ? Le jeu a l'air fun, péchu et j'espère un gameplay nerveux et violent avec de bonne sensations au combat mais je fais confiance à la Team Ninja là dessus !7)- Je doute de sa sortie cette année d'où les guillemets mais bon... J'ai pas ultra apprécié le premier mais je suis quand même curieux de voir ce que le 2 va donner et ce que Kojima va en faire ce qui fait que je l'attends tout de même énormément ! Le nom de code Ocean me fait rêver d'un monde sous-marin à explorer6)- Fan inconditionnel d'univers post-apocalyptique et n'ayant jamais touché à Stalker, je dois dire que celui ci me fait très envie. Graphiquement magnifique, on nous promet une histoire à multiple embranchements et conséquences qui vont avec, ajouté à cela des personnages charismatique et une ambiance de folie et vous avez déjà une petite idée de pourquoi je l'attends grave ! Force aux développeurs en tout cas parce que avec cette guerre à la con ça a dû être très dur...5)- Inutile de tergiverser, j'attends ce Remake comme un fou après le chef d'œuvre de la PS1 ! Évidemment, je suis sceptique comme beaucoup car Bloober Team c'est pas non plus un studio ultra quali excusez moi... Surtout que là ils s'attaquent quand même a un très gros morceau, vont-ils savoir respecter l'œuvre original tout en modernisant le gameplay ? Ne pas trop le dénaturer ? Les doutes sont de mises...4)- Parce que c'est le gros RPG de cette année, parce que ça a l'air très très bien et parce que ya pas besoin de faire le 1 (je crois) pour tâter de la suite, et parce que ça a l'air de faire comme le premier mais en beaucoup mieux. Bref, un open world comme je les aime, j'espère ne pas être déçu !3)- Je doute également de sa sortie cette année mais on peut rêver pas vrai ? Le trailer m'a mis une belle claque dans la mâchoire. Un SW en monde ouvert ou on incarne une rebelle qui pourra voyager avec son vaisseau sur les planètes de la franchise à de quoi mettre l'eau à la bouche ! Bon, comme d'habitude grosse méfiance avec Ubisoft MAIS j'y crois, alors laissez moi rêver bon sang de bois !2)- Cette fois c'est la bonne ? Je l'attends depuis son annonce et vous le voyez squatter le haut du classement depuis un moment bien qu'il soit descendu d'une place tellement j'en peux plus de l'attends l'enculé... SVP Team Cherry, je veux retourner à Hallownest !!!!1)- Jeu qui m'a le plus impressioné depuis son annonce, mais là depuis que je sais qu'il sortira chez nous, avant j'avais aucun espoir je vous avoue, il prend la place number one. Ça a presque l'air trop beau et trop bien pour être vrai donc méfiance forcément et je vois aussi un peu de downgrade arriver. Mais le jeu vidéo c'est aussi fait pour rêver et oui ce jeu me fait rêver. Déjà parce que incarner un macaque c'est pas commun et en plus parce que les boss ont l'air monumental et la DA arrache tout ! J'espère juste que c'est pas un boss Rush mais à priori non de ce que j'ai pu lire. Bref, Numéro 1 et pis c'est tout !- La Switch 2 et un bon gros Mario 3D tout dodu ou un DK et c'est Day One !- Annonce du prochain TR- Annonce de Resident Evil 9- Premier trailer de Witcher Remake- Assassin's Creed Red (Japon)- FF7 Rebirth je suis pas fan de la saga mais je peux faire un effort pour celui là- Annonce de Far Cry 7 (le pitch secours d'otage ma saucer)- Avowed- Stellar Blade parce qu'elle a un bon tar... Parce que ça a l'air cool !That's all, for the moment...- Bloodborne 2 (lol)- Rayman 4 (lol × 1000)- Spyro 4 (lol × 3000)- Trailer de Witcher 4 (lol mais × 200 cette fois)- Date de sortie de Exodus- Finir mon backlog (lol et en plus impossible)Voilà,Bisous à tous et même au pro M :P