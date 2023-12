Et voilà nouveau top participatif comme je l'avais annoncé durant mon top Mario Kart. Celui du top 10 des meilleurs jeux de cette année par les membres GK. Mais avant, les règles :



- Que des jeux sortis cette année (les grosse extensions comptent, notamment Phantom Liberty pour Cyberpunk par exemple)



- Jeux indépendants aussi évidemment, ainsi que Remake



- Vous pouvez voter pour 5 jeux maximum, ou moins et pas 1 de plus merci de respecter ça, je prendrai pas en compte si + de 5 jeux alors faites attention.



- Pas de troll ou de "débat" sur cet article afin de pas polluer l'espace commentaire, vous pourrez débattre à la fin lors du classement final



- 1 vote par membre, 1 rappel chaque jour jusqu'à la fin du vote et classement à la fin comme d'habitude.



Je note au fur et à mesure tous les jeux que vous citerez ainsi qu'une maj pour indiquer ou j'en suis, bon vote à tous !



- Un autre top participatif arrivera après Noël ou début janvier afin de voter pour le top 10 des jeux les plus attendus de 2024



LES JEUX :



- Armored Core 6 3 pts



- Baldur Gates 3 2 pts



- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 2 pts



- Dordogne 1 pt



- Final Fantasy XVI 2 pts



- Ghost Trick : Détective Fantôme 1 pt



- Hi-Fi Rush 2 pts



- Hogwart Legacy 1 pt



- Jedi Survivor 2 pts



- Lies of P 2 pts



- Lord of The Fallen 1 pt



- Pikmin 4 1 pt



- Planet of Lana 1 pt



- Propagation : Paradise Hôtel 1 pt



- Resident Evil 4 Remake 4 pts



- Resident Evil Village (VR) 1 pt



- Spider-Man 2 3 pts



- Starfield 3 pts



- Super Mario Bros Wonder 2 pts



- Super Mario RPG 1 pt



- The Legend of Zelda Tears of The Kingdom 3 pts



- Trail From Reverie 1 pt