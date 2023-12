Une éventuelle console Xbox de nouvelle génération évoquée par le dataminer AMD Kepler (plutôt fiable selon Resetera) pourrait sortir plus tôt. Au vu du des tweets ça pourrait être 2026.Donc fin 2024 PS5 Pro (selon Tom Henderson)2026, la Xbox next gen selon ce gars.2028 : PS6 selon Tom HendersonA prendre avec de grosses pincettes comme d'habitude.

posted the 12/14/2023 at 07:03 AM by jenicris