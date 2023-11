En 2015, Microsoft a cessé d'annoncer les chiffres de vente de la Xbox, et l'entreprise vient de faire la lumière sur cette décision. Tim Stuart, directeur financier de Xbox, a déclaré lors du Wells Fargo 2023 TMT Summit cette semaine que Microsoft ne divulguait pas publiquement ces chiffres parce que, [gselon Microsoft, un chiffre de ventes à l'unité seul ne donne pas une image claire de la façon dont la marque Xbox se comporte dans l'ensemble.[/g]Pour ce que cela vaut, Sony et Nintendo annoncent tous les trimestres de nouveaux chiffres de vente de matériel.Stuart a déclaré lors du sommet :M. Stuart a déclaré que son travail consistait à aider la Xbox à toucher davantage de personnes et à amener les utilisateurs de la Xbox à dépenser plus d'argent. Microsoft y parvient notamment en offrant aux joueurs diverses options d'achat, y compris l'achat direct de jeux, l'abonnement à Game Pass ou le visionnage de publicités pour des titres mobiles.Le dirigeant a déclaré que des régions comme l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est n'étaient pas des marchés "privilégiant les consoles", et que Microsoft essayait donc d'y promouvoir le streaming et les jeux mobiles. Le secteur des jeux mobiles est, après tout, la partie la plus importante et la plus réussie commercialement du secteur des jeux en général.M. Stuart estime que le marché des consoles est de l'ordre de "quelques centaines de millions", tandis que le marché des PC est d'environ 400 millions. En revanche, pour les jeux mobiles, le public potentiel se compte en milliards, a-t-il déclaré.C'est en partie pour cette raison que Microsoft a voulu racheter Activision Blizzard, afin de mettre la main sur les franchises de jeux mobiles de la société, comme Candy Crush, Call of Duty Mobile, Diablo Immortal et Warcraft Rumble, entre autres. M. Stuart a souligné que le marché des jeux mobiles était difficile à pénétrer et que, maintenant que l'entreprise possède Activision Blizzard, elle devient immédiatement un acteur de premier plan sur le marché.À plus long terme, M. Stuart a laissé entendre que Microsoft souhaitait tirer parti de l'expérience d'Activision Blizzard dans le domaine des jeux mobiles pour créer des expériences mobiles basées sur la propriété intellectuelle de Microsoft. Toutefois, il n'a pas annoncé Halo Mobile ou quoi que ce soit de ce genre ; il est encore tôt pour les jeux mobiles de Microsoft.