Ils appellent ça des promotions lol. Franchement j'ai encore jamais vu ça. C'était NAZE. Les jeux Switch soit y a plus de stocks, soit ils se touchent encore sur les prix.



Les soldes d'hiver cette année, c'était du Metroid 5 à 10 euros quoi... Les réductions n'ont pas eu lieu. Je me souviens des destockages d'Auchan avec 10 euros le FF12 ou le Mana Collection...



Décevant.



Au lieu de ça, ça cherche à donner des bons d'achats pour des consoles vieillissantes toujours vendues plus cher qu'en 2021 même avec leur réduc.



Par exemple, j'ai eu la Lite avec Animal crossing pour 150 euros en 2021. Aujourd'hui la voir à 199 c'est censé être la folie ? Mais c'est le prix que devait avoir l'originale dockée !



Vous avez trouvé votre bonheur ?