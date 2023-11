GameSpot 8/10

Millenium 75%

ActuGaming 6,5/10

Actua 6/10

EuroGamer 3/5

En fin de compte, la transition de Persona 5 vers le combat tactique est un triomphe. Chaque aspect de Tactica est si bien conçu et si émouvant qu’il en résulte quelque chose de vraiment exceptionnel, en particulier en ce qui concerne l’histoire. J’ai commencé à adorer les Voleurs Fantômes encore plus et je suis tombé amoureux de Toshiro, Erina, de leur histoire et de tout ce que leurs personnages représentent. Bien qu’il s’agisse d’un spin-off, Tactica contient un message magnifique délivré d’une voix claire. C’est un ajout fantastique à l’univers de Persona 5, un ajout qui célèbre son esprit et sa détermination tout en portant les conversations et les idéaux explorés dans le jeu vers de nouveaux sommets.Persona 5 Tactical est un bon petit tactical, qui devrait plaire aux fans de la licence, ainsi qu'aux joueurs à la recherche d'un gameplay original. Il pourrait aussi séduire tous ceux qui regrettent que Mario + The Lapins crétins est exclusif à la Switch. On retrouve quelques-uns des éléments qui font la force de Persona 5 comme ses musiques et son casting, même si le design Chibi, la structure linéaire de la progression et le manque d'ambition de l'histoire brident grandement son potentiel. Attendre une promotion pour mettre la main dessus nous semble être l'option la plus sage.Persona 5 Tactica réussit sans problème son pari d’être un jeu pour celles et ceux qui n’aiment pas les Tactical-RPG vu qu’il tiendrait plus du puzzle game ou du jeu de réflexion avec ses énigmes dans les niveaux ou son optimisation des déplacements. Ce qui n’est pas un mal en soi vu qu’Atlus a très bien su comment reprendre les mécaniques de Persona 5 dans ce contexte et que le genre du TRPG ne manque pas de représentants dignes de ce nom. Notre note se justifie donc plus par l’histoire trop prévisible centrée sur un personnage insupportable, un manque flagrant d’efforts passé un certain point mais aussi une extension qui sort en même temps que le jeu.Persona 5 Tactica, nouvel arc du célèbre JRPG, se révèle sympathique de prime abord. Sa réalisation modeste s’inscrit dans la droite lignée de Persona 5 et son gameplay, à mi-chemin entre tactique et puzzle, a tout pour séduire. On adore le système de Triple menace qui oblige à optimiser le placement de son escouade. Mais en plein milieu de la progression, cet entrain disparaît laissant place à des environnements parfaitement génériques et des missions qui se répètent sans génie. On aurait pu le comprendre si SEGA n’avait pas aussi programmé un DLC à 19,99 € pour le lancement, diluant forcément les efforts de P-Studio. Mais les affaires sont les affaires…Persona n’a jamais craint de tester de nouvelles directions à travers ses spin-offs et Persona 5 Tactica est l’une des meilleures tentatives que j’ai pu voir jusqu’à présent. Il pourrait être plus ambitieux, bien sûr, et l’approche stratégique de P-Studio, adaptée aux nouveaux venus, cache des combats agréables, mais parfois basiques. Malgré tout, une présentation attrayante, un humour agréable et de bonnes performances permettent aux Phantom Thieves de se retrouver une fois de plus, même si les nouveaux venus sont les points forts du jeu. Erina et Toshiro s’intègrent parfaitement à l’univers grâce à une histoire pleine d’émotion et à une excellente alchimie avec les acteurs. Bien que je ne sois pas sûr de l’avenir qu’Atlus réserve à cette bande, je serais ravi de les revoir tous.NoixyPixel 9/10Gamespot 8/10IGN 6/10