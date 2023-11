Jeux Video

Bonjour.Votre serviteur est de nouveau malade, je crois que c'est une sale angine... ou une otite. J'ai même pas la force d'aller au médecin et....Ah tu t'en bas les couilles okDu coup, je privilégie les textes courts mais néanmoins vrais (voir lien ci-dessous).Alors contrairement au titre de la source, Strauss Zelnick de Take Two ne dit pas non plus qu'un jeu doit se payer à l'heure joué, mais plutôt qu'il reconnaît que la valeur en terme de divertissement agit dans le JV très différemment des autres médias.Les mangas sont tous vendus plus ou moins au même prix, de même qu'un place de ciné ou un album de musique, pour une durée finalement équivalente (oui, y a des films qui durent 90mn et d'autres 3h certes).Mais pour le JV, non seulement la valeur en nombre d'heures est en prorata déjà supérieur aux autres médias, mais en plus, on passe du tout ou rien où pour le même prix, un produit peut t'occuper 10h, et un autre 300h.Heureusement, à aucun moment, il ne sous-entend une augmentation de prix ou un tarif de 700€ pour GTA VI, juste souligner que pour les arguments cités plus haut, la valeur JV est la plus élevée.