Si vous jouez à Call of Duty MWIII sur ROG ALLY ou sur STEAMDECK, attention : Il y a de fortes chances que vous vous fassiez bannir !En effet, Ricochet confond les interfaces de ces consoles avec des modules de triches, ce qui peut résulter en un shadowban (et donc ne plus avoir la possibilité de faire de matchmaking correctement) ou pire, d'un ban complet de la machine sur votre compte.