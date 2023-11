Films & Séries

Dans une annonce enthousiasmante, Nintendo a officiellement confirmé le développement d'une adaptation live de la célèbre franchise de jeux vidéo, The Legend of Zelda. La révélation émane de nul autre que Shigeru Miyamoto, le créateur de la série emblématique, mais imaginez que Nintendo trahisse ses fans au nom de la modernité.Bien que l'annonce ait suscité l'enthousiasme parmi les joueurs, des questions subsistent quant à la manière dont le projet pourrait aborder des considérations actuelles, telles que la diversité et la représentation. Miyamoto n'a pas abordé de détails spécifiques sur l'orientation du film, laissant place à la spéculation et à l'anticipation. Une zone de préoccupation potentielle concerne la possibilité que le spectre du wokisme pourrait hanter le projet et influencer les choix créatifs du film. Imaginez la possibilité de changement du rôle principal, avec une actrice jouant le rôle de Zelda pour introduire davantage de diversité.Un cosplay de Zelda en fille