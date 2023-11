Je voulais savoir si des gens de la communauté avaient déjà joué à la trilogie, à l'époque quand j'ai eu ma One en 2013 ou 2014, le 2 était proposé gratuitement ! Or a l'époque moi et l'anglais c'était compliqué donc j'ai jamais vraiment commencer ! Mais apparemment maintenant il est en vostfr ! Et j'ai une meilleur maitrise de l'anglais



Je voulais savoir si s'était un jeu difficile dans le sens je crois qu'il est comme Massive Chalice niveau gameplay et tout, et j'ai galéré à le terminer j'ai du utiliser cheat engine pour le terminer