https://www.theverge.com/2023/11/7/23951123/revenant-hill-canceled-night-in-the-woodsLe jeu Revenant Hill qui était fait par le studio The glory Society, composé des créateurs du jeu indé night in the wood et d'anciens de chez ID software ( et qui était une exclu tempo console PlayStation), ont annoncé récemment l'annulation du projet.La raison est simple : deux des développeurs ont des soucis de santé sérieux (sans précision) et ne peuvent plus participer à la conception du jeu. Et le studio étant déjà en effectif réduit (studio indé oblige, les membres sont sur plusieurs tâches en même temps), continuer n'est donc plus possible.