Bonjour à tous,

J'ai commandé une Nyxi Hyperion pour la Switch, directement sur leur site, une manette qui ressemble au Split pad pro mais supposée plus robuste... Au bout de moins d'un mois le joystick droit ne fonctionne plus du tout.

Il me propose de le remplacer mais me demande 10$ de frais d'envoi. Ça me paraît franchement abusé mais comme je ne sais pas trop comment marchent les garanties quand on achète à l'étranger, je ne sais pas s'ils sont dans leur droit ou pas.

Donc voilà, je suis preneur de conseil pour éventuellement contester ces frais d'envoi, sachant que j'ai payé par PayPal, je ne sais pas si cela change qqc.

Merci d'avance !