Neowiz et Round8 Studio annoncent que Lies Of P a atteint le million d'unités vendues moins d'un mois après sa sortie."Cette étape incroyable pour Lies of P prouve le potentiel des jeux de console coréens sur la scène internationale", a déclaré Seungchul Kim, co-PDG de NEOWIZ. "Le projet Lies of P a été un véritable défi pour NEOWIZ et Round8 Studio, et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli avec ce titre.""L'accueil a été incroyable jusqu'à présent, et nous sommes plus que reconnaissants que plus d'un million de joueurs se soient déjà embarqués dans leur voyage à travers Krat", a déclaré Jiwon Choi, directeur de Lies of P. "De même nous sommes excités par ce que l'avenir réserve à Lies of P, et nous sommes impatients d'en partager plus quand le moment sera venu."