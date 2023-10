Akira Toriyama au scénario.Katsuyoshi Nakatsuru au chara-design.Je sais plus ajouter le sondage repondez en commentaireLes mots "Combat mignon" j'ai peur l'équipeJe vais tout regarder bien sur.

Like

Who likes this ?

posted the 10/12/2023 at 08:29 PM by amassous