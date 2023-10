Alors que je suis en plein Assassin's Creed Mirage, j'ai découvert la vidéo de l'Oculus Quest 3 d'IGN.com et... Le casque à l'air d'être bien déter !J'y ai découvert le trailer d'Assassin's Creed Nexus, que je voulais du coup prendre sur la PS5 sauf que je ne le trouve pas sur le store... C'est peut-être une exclusivité META ?En tout cas, mis à part les rues vide, ça a l'air vachement sympa de découvrir la série en vue FPS en étant immergé dedans... J'lui laisserais bien sa chanceBonus :Un test en français du Quest 3 :

posted the 10/12/2023 at 02:40 PM by suzukube