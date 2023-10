Information du jour : Sword Art Online Last Recollection ne semble pas avoir été impacté niveau performances par sa sortie sur Xbox Series S, qui tourne en 60 fps sur Xbox Series S ! De quoi retrouver les aventures de Kirito dans de bonnes conditions sur une machine vendue moins de 300 € en magasin.

posted the 10/07/2023 at 12:23 PM by suzukube