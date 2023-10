Alors que beaucoup de regards sont tournés vers ce que pourrait sortir Nintendo en matière de nouvelle console l'an prochain, Shuntaro Furukawa l'actuel PDG de l'entreprise a réitéré en interview au journal financier japonais Nikkei le plan qui consiste à continuer le suivi de la Nintendo Switch au moins jusqu'à la fin de l'année fiscal prochain, c'est à dire jusqu'à mars 2025. Après, verra ce qu'il adviendra.Cela ne veut pas pour autant dire qu'une sortir de nouvelle génération chez Nintendo va être retardée, les deux consoles peuvent coexister les quelques mois de transition comme cela se fait à l'habitude. On verra, on n'en sait rien et la sortie de la nouvelle machine de Nintendo n'est que spéculation mais avec pas mal de rumeurs actuellement.Pour le début d'année 2024, Nintendo compte déjà Princess Peach Showtime, les "2e partie" des DLC de Pokémon E/V et de Splatoon 3, les remakes de Mario VS Donkey Kong et des Another Code 1+R ainsi que le portages HD de Luigi's Mansion 2 et le remaster de Paper Mario: La Porte Millénaire (vu leur dates de sortie, ces deux derniers jeux entreront déjà dans l'années fiscale 2024/2025 en fait).