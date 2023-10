Jeu Fini

Les coréens de Round8 arrivent et ils viennent mettre une petite fessée a tous ceux qui se sont moqué d’eux avec leur "gnagna le plagiat de Bloodborne".Fini et Platiné.- Techniquement solide- Artistiquement superbe- Gameplay nerveux et fun- LD qui fait clairement le café- Une bonne OST- Des bosses qui sont déjà gravés dans l’histoire du genre- Camera parfois capricieuse- Un peu de clipping- Dernières zones moins inspirées niveau DA.Niveaux points positifs le jeu est beau avec un 60fps solide sur PS5 malgré un peu de clipping a certains endroits. Artistiquement ça déglingue que se soit au niveau des environnements ou du charadesign des personnages principaux ou des ennemis, si vous aimez le délire victorien/steampunk vous serez servis.Les combats sont funs, exigeants, nerveux et tellement satisfaisants, plus que dans un Souls de From a mon sens.Le level design, s’il n’égale pas le meilleure d’un From, fait clairement le taf avec son nombre de secrets et de raccourcis, du bon travail.L’OST en soit n’est pas exceptionnelle, il y a bien quelques beaux thèmes calmes et quelques musiques de boss epiques qui sortent un peu du lot, mais celles qui ressortent vraiment sont les pistes provenant des différents vinyles a récupérer avec de superbes themes chantés (parfois en français) comme « Feel », « Quixotic » ou encore « Proposal, Flower, Wolf Part 1 », certains étant des remix de vieilles chansons de DJ Max (marrant).Et pour finir les bosses, certains sont déjà gravé aux panthéons des meilleurs bosses du genre Souls-like et il faudra parfois lutter pendant plusieurs heures avant de pouvoir réussir à les défaire. On ne va pas les citer pour ne pas spoiler mais:Au niveau des rares defauts je citerais la camera qui a peut être capricieuse sur certains boss et les derniers chapitres un peu moins inspiré niveau DA que le reste du jeu, en particulier le tout dernier (même si c’est pas mauvais non plus).