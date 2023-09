Showcase court mais intense : Avec un petit avant gout de la prochaine collection ...10 Vues ma foi assez différentes les unes des autres : il y en a pour tout les gouts reprenant l'ambiance de la saga d'ed boon !Du game thémes à vous foutrent les poils !Et des beau icones silver ! Et quelques easter eggs ...Manquerais plus que christophe lambert mais ça ne m'étonnerais pas qu'ils nous sortent un dlc un de ces 4 matins

Who likes this ?

posted the 09/26/2023 at 06:44 AM by chataigne