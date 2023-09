On a enfin la raison !D'autres documents ont été révélés concernant le procès sur Acti et un mail desemble nous donner une explication du pourquoi Xbox ne s'investit pas autant pour promouvoir son gamepass via des pubs.Voici le texte original :Pour résumer en français voilà les éléments importants :En gros, le contenu est ROIS sur les services d'abonnement, avec l'exemple d'HULU et le fait que Disney se tourne aussi vers ça.Du coup pas de PUB, ils se concentrent sur le contenu et normalement ça devrait le faire.On verra les 1ers résultats avec Starfield en fin d'année, lui + Forza.Par contre concernant les consoles Xbox, je me demande encore quel est leur projet derrière.