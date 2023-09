Jeux Video

Pour la ou les MAJ à venir :



Brightness and Contrast controls

HDR Calibration Menu

FOV Slider

Nvidia DLSS Support (PC)

32:9 Ultrawide Monitor Support (PC)

Eat button for food!



Pour les anglophobes, quelques jours après l'avoir signalé dans mon test, on pourra enfin ramasser et gober la bouffe en appuyant sur un unique bouton sans passer par l'inventaire.



De rien.

J'ai du gueuler fort.











Vous dites ?

Les véhicules ?

J'ai zappé d'en parler.



Par contre Bethesda promet davantage de MAJ avec les différentes cartes graphiques NVidia & co pour améliorer les choses sur PC, et le support mod Creations arrivera début 2024, compatible Xbox Series pour que même les consoleux puissent apprécier le cul refait de Sarah.