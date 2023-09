Tout est dans le titre,La demo de Karting Superstars vient de sortir sur Steam, (et surement sur les consoles PS4/PS5,Xbox/Switch) ce serait la suite de Circuit Superstars un petit jeu de caisse vu de dessus, mais la pour le coup c'est full Karting, et vu arriere.La démo contient 2 Circuits, jouable en Time Attack, avec classement et fantômes Monde/Amis, ce qui est pas malPour l'instant je suis 30ème dessus, j'vous ai capturé ça