Aujourd'hui on revient sur la première apparition du mythique détective privé Tex Murphy, qui est surtout connu pour son rôle dans le chef d'oeuvre sorti sur PC en 1994 : Under a Killing Moon !!!Mais en fait sa première apparition date de 1989, avec la sortie de Mean Streets sur PC, un mélange étonnant entre jeu d'aventure, jeu d'action et même simulation en 3D face pleine.Et vous allez voir qu'avant ce Mean Streets, Tex était également apparu dans un ... film !!!