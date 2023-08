Si comme moi vous en aviez marre d'attendre la compile de Suikoden 1 et 2 remastered (qui tarde à sortir pour visiblement pour ce caler sur celle eriyuden: les filous !)Voilà ce que je viens de finir !pas de compile et bien je l'ai créer ! en mieux !Suikoden ! L'évocation de ce simple nom aura tôt fait de laisser un sourire au coin des lèvres à n'importe quel fan de J-rpg...Et mérité une place de choix dans Nostalgic Bedroom : c'est fais.7 Jeux listés2 Jeux inédit patchés dont*Suikogaiden traduit en anglais*et un épisode psp complétement méconnu traduient également !*Suikoden 1 patché en fr ( à l'origine il était tout en anglais)*6 vues différente sur NB*Games thémes full animéOn est jamais mieux servis que par sois même*pas de jeux par respect pour les devs à vous d'intégrer vos chemins

posted the 08/20/2023 at 12:57 PM by chataigne