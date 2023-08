Hier, en sous marin sur PC et Switch, (certainement eclipsé par les leaks sur Starfield heyheyhey).Les versions consoles arriveront le 1er Septembre.Pour vous donner un avis du bébé, quelques tests tombent par ci par là, mais même metacritic est à la ramasse.Le mieux sera de mater des vidéos tests pour voir ce que ce successeur (autoproclamé) de Jet Set Radio peut valoir manette en main.La version boîte sur Switch me tente grave, et vous, vous allez le choper ou passer votre tour ?