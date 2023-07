News

Monolith Soft, Les développeurs derrière la saga des Xeno finissent leur année fiscale 2023 avec brio !puisque Selon, les bénéfices se sont élevés à. Ce qui représente une augmentation depar rapport à 2022On rappel que Monolith Soft, a sortit Xenoblade Chronicles 3 en juillet ainsi que l'extension futur redeemed il y'a quelques mois. (succès critique et commercial)monolith soft a désormais le vent en poupe.maintenant on attend la suite avec une certaine impatience.Pour infos, ils ont lancé une grosse campagne de recrutement dernièrement.on sait qu'ils bossent sur un projet non xeno depuis un long moment et que le goat takahashi veut faire un jeu pegi 18 sans restriction créative.peut être une présentation lors de l'annonce de la nouvelle console de nintendo ? on espère !