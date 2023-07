Cette semaine, on remonte le temps dans un jeu où justement on remonte le temps : Explora.Il s'agit du premier jeu d'une trilogie de jeux d'aventures devenue célèbre, par une toute jeune société française dont c'était le tout premier soft : Infomédia.Ils vont s'inspirer pour cela de leur aventure sur le jeu Eureka, sorti quelques années auparavant, qui était également basé sur le voyage dans le temps, mais qui lui était 100% textuel.Retour en détail sur cette très belle première aventure ...

posted the 07/01/2023 at 01:37 PM by jedi